Tante le novità nelle puntate Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda nel 2023. Ci saranno ritorni e nuovi arrivi. Tra i personaggi che rivedremo ci sarà Agnese, andata a Londra per stare vicino a Tina, alle prese con una gravidanza difficile. La buona notizia è che il bimbo della giovane Amato nascerà senza alcun problema e godrà di ottima salute. A quel punto, Agnese potrà rientrare a Milano e riabbracciare Armando e Salvo. Ma attenzione, perché a casa potrebbe trovare Palma e i suoi due figli, che chiederanno ospitalità al buon Salvatore, essendo amici di vecchia data.

Come la prenderà Agnese?

Agnese torna da Armando: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2023

Buone notizie per i fan de Il Paradiso: l'attrice di Agnese ha confermato il suo ritorno e la vedremo molto presto nelle nuove puntate della soap in onda su Rai 1. La signora Amato potrebbe però a fare i conti con la presenza di Palma e i suoi due figli, che Salvatore ha ospitato in casa (sempre che non lascino prima l'abitazione). Salvatore sarà costretto a trasferirsi da Armando, che ovviamente non lo lascerà da solo. Palma si dirà dispiaciuta per la situazione ma, nello stesso tempo, chiederà aiuto a Salvo e Ferraris per suo figlio, che le continua a dare problemi.

Agnese avrà un look rinnovato nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 2023

In diverse occasioni, l'attrice Antonella Attili ha confermato che tornerà presto a ricoprire il ruolo di Agnese, uno dei personaggi più amati della soap. Pare che la signora Amato possa sorprendere Armando con un nuovo look. A dare questi dettaglio è stato invece Pietro Genuardi a Nuovo Tv: ''Magari tornerà con con un look stravolto e con la minigonna'', sogna l'attore.

Del resto, la Londra del 1964 è stata teatro di grandi rivoluzioni.

Armando diventa nonno: trame Il Paradiso delle Signore 2023

Continuando con le novità de Il Paradiso delle Signore che aspettano i telespettatori nel 2023, ci sarà appunto il ritorno di Agnese che, tuttavia, non mancherà di riservare sorprese. Nella sua intervista al settimanale, Pietro Genuardi ha aggiunto sul rientro della sua amata: ''A questo punto Armando si ritroverebbe nonno, un’esperienza che nella vita ancora mi manca''.

''Nonno'' per modo di dire, visto che Agnese e Armando non hanno figli, ma Tina è come se lo fosse per il buon Ferraris. Occhio anche a un'indiscrezione che sta circolando da tempo sul web: il figlio della giovane Amato potrebbe essere di Vittorio e non di Sandro. Se ciò fosse vero, per Conti si realizzerebbe il sogno di diventare padre, mai realizzato con Marta, ma di certo solleverebbe una carambola di guai e problemi. Agnese sarà portatrice di questo segreto? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.