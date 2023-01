Nelle prossime puntate di Terra Amara, per Yilmaz e Zuleyha il lieto fine sembrerà essere dietro l'angolo ma qualcosa infrangerà ancora una volta i sogni della coppia. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Akkaya convincerà la sua amata, che finalmente potrà incontrare, a fuggire con lui. Tutto sarà organizzato nei minimi dettagli ma nel giorno deciso per mettere in atto la fuga, Yilmaz andrà a parlare con Mujgan: giunto in ospedale, però, qualcosa lo farà desistere dai suoi piani.

Yilmaz convince Zuleyha a stare con lui

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che si concentrano sulla coppia protagonista della serie: Yilmaz e Zuleyha si ritroveranno, ma riusciranno a stare finalmente insieme?

Seguendo la storyline della soap turca, all'indomani del suo matrimonio, Yilmaz potrà leggere la lettera scritta da Zuleyha quasi un anno prima: cercherà così di incontrarla visto che comprenderà che il matrimonio con Demir è avvenuto sotto ricatto.

Per Zuleyha e Yilmaz incontrarsi non sarà facile: l'omicidio di Cengaver, la morte del padre di Mujgan e le interferenze esterne non permetteranno tanto facilmente ai due innamorati di chiarirsi. Akkaya, però, non abbandonerà il suo proposito di parlare con la giovane Altun e, alla fine, anche grazie all'aiuto di Gulten che si dimostrerà un'alleata preziosa, la coppia si parlerà.

Dopo l'uscita dal carcere di Demir (scagionato da Sermin), Zuleyha e Yilmaz avranno diversi incontri clandestini durante i quali Akkaya convincerà la sua ex fidanzata ad abbandonare tutto per scappare con lui alla volta della Germania.

Yilmaz, consapevole della gravidanza della donna, le prometterà di prendersi cura del figlio di Demir come se fosse suo. In tutto ciò, Yilmaz non saprà ancora che Adnan è suo figlio, visto che Zuleyha, per rivelare la verità, vorrà attendere di essere lontana da Hunkar e Demir stesso.

Nuovi impedimenti ai sogni della coppia

La coppia, con il benestare di Fekeli, organizzerà la fuga nello stesso giorno in cui gli Yaman daranno una festa per celebrare il buon esito di un affare.

Preso con sé Adnan, Zuleyha raggiungerà il luogo in cui si è data appuntamento con Yilmaz. Quest'ultimo, nel frattempo, andrà in ospedale da Mujgan attendendo l'ultimo minuto per parlare con la moglie in modo tale che la dottoressa non abbia tempo di avvertire gli Yaman.

La felicità sembrerà essere ad un passo ma quando Yilmaz giungerà in ospedale assisterà ad una scena che lo bloccherà e che, di fatto, manderà in fumo tutti i suoi piani. Per scoprire di cosa si tratta e come reagirà Zuleyha quando scoprirà che Yilmaz non la raggiungerà per scappare con lei non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.