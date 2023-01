Grosso colpo di scena in arrivo a Terra Amara. Nelle prossime puntate della soap Yilmaz, infuriato per aver scoperto che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir, metterà in atto un piano che lo porterà a compiere un azione sconsiderata. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Akkaya deciderà di rapire Hunkar e penserà di ucciderla ma Fekeli, comprendendo le intenzioni del figlioccio, arriverà poco prima che Yilmaz possa premere il grilletto. Nella colluttazione, però, partirà un colpo e ad avere la peggio sarà proprio il padrino.

Yilmaz sconvolto da una scoperta su Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, che si concentrano su un grave fatto che sconvolgerà le dinamiche sempre precarie della soap. Seguendo la trama della serie turca, all'indomani del suo matrimonio con Mujgan, Yilmaz avrà tra le mani una parte della lettera scritta da Zuleyha quasi un anno prima. In quella missiva la ragazza gli spiegava i veri motivi per cui ha sposato Demir, ossia il ricatto da parte di Hunkar per evitare che Yilmaz fosse condannato a morte.

Sconvolto da questa rivelazione, Yilmaz andrà alla ricerca di Zuleyha mentendo alla neo sposa Mujgan. Akkaya, dopo aver scoperto che la famiglia Yaman si trova a Istanbul, dirà alla dottoressa di doversi recare in città per assistere al funerale di un suo conoscente, ma una mossa di Hunkar mescolerà le carte in tavola.

Hunkar, stanca di stare a Istanbul, chiederà a Saniye di mentire dicendo che la madre Azize ha una brutta febbre. A fronte del finto malanno della nonnina, Demir darà il permesso alla madre di fare rientro alla villa, dove la signora verrà vista da Cetin. Quest'ultimo avvertirà Yilmaz dell'avvistamento e il giovane penserà che tutta la famiglia Yaman sia tornata in paese.

Fekeli tenta di disarmare il suo figlioccio per salvare Hunkar

Non appena giungerà alla villa, Yilmaz scoprirà che solo Hunkar è presente per cui si scaglierà contro di lei accusandola di aver costretto Zuleyha a sposare il figlio, poi estrarrà una pistola dalla sua tasca e proverà a ucciderla, ma a questo punto interverrà Fekeli il quale, in pena per la sua amata, cercherà di togliere l'arma dalla mano del figlioccio.

Nella colluttazione, inavvertitamente, Yilmaz premerà il grilletto e ad avere la peggio sarà proprio Fekeli, che verrà raggiunto da un proiettile al basso ventre. Il padrino verrà subito trasportato in ospedale. Le cure riusciranno a salvare la vita a Fekeli o Yilmaz dovrà andare avanti con un grosso peso sulla coscienza? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.