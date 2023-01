Le prossime puntate di Terra Amara saranno dense di colpi di scena. Il sacro vincolo del matrimonio non impedirà a Yilmaz di pensare ancora a Zuleyha, tanto più che proprio il giorno seguente alle nozze con la dottoressa Mujgan, Akkaya farà una sconcertante scoperta sulla sua ex fidanzata. Verranno riportati alla luce non solo i documenti falsi che sarebbero serviti a lui e ad Altun per fuggire insieme ma anche una parte della lettera scritta un anno prima in cui la donna confessava i motivi per cui era stata costretta a sposare Demir. A questo punto, Yilmaz non ci penserà due volte: mentirà alla neo-moglie per andare alla ricerca di Zuleyha.

La sconcertante scoperta di Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che si concentrano sulla figura di Yilmaz e sul suo grande amore per Zuleyha. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, Yilmaz deciderà di fare dei lavori nei pressi della tenuta di Sermin da lui acquistata pocho tempo prima. Durante gli scavi verranno ritrovati i passaporti falsi di Yilmaz e Zuleyha ma anche uno stralcio della lettera bruciata da Gulten un anno prima. Nella missiva, Altun spiegava al suo amore che era costretta a sposare Demir perché sotto ricatto: se non lo avesse fatto Hunkar lo avrebbe fatto condannare a morte mentre si trovava in carcere. Yilmaz capirà Zuleyha è stata 'incastrata' in un matrimonio infelice.

Yilmaz leggerà le dichiarazioni di Zuleyha proprio all'indomani delle sue nozze con Mujgan per cui resterà sconvolto da quanto appreso tanto che si recherà subito alla villa per poter avere un incontro chiarificatore con la sua ex fidanzata, lasciando a casa la dottoressa appena sposata. Yilmaz non troverà nessuno, visto che Demir ha dato fuoco alla casa di Sermin e poi è andato con tutta la sua famiglia a Istanbul per potersi rifugiare.

La bugia di Yilmaz a Mujgan

Yilmaz, allora penserà bene di rapire Gaffur per poter scoprire dove sono gli Yaman. Akkaya minaccerà il capomastro legandolo ad un'auto e invitando Cetin a mettere in moto trascinandolo. Ma Gaffur non saprà davvero nulla sull'improvvisa partenza dei padroni, così arriverà Fekeli a svelare al suo figlioccio la destinazione di Zuleyha.

Akkaya per poter andare a trovare la sua ex mentirà in maniera spudorata alla moglie. Yilmaz dirà a Mujgan che un suo conoscente è improvvisamente venuto a mancare e quindi dovrà andare nella capitale per assistere al funerale. La dottoressa non sospetterà nulla per cui Yilmaz potrà partire indisturbato ma questa bugia lo porterà a compiere degli atti avventati. Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.