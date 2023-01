Dopo giorni di silenzio e mistero, la produzione di Amici ha deciso di mostrare che fine avevano fatto gli alunni che a Capodanno si sono resi protagonisti di un fatto grave che gli è costato un severo provvedimento. Nella parte finale del daytime del 13 gennaio, sono state mostrate le immagini dei sei allievi che sono stati isolati in una zona della casetta nell'attesa di conoscere la punizione per quello che hanno fatto la notte del 31 dicembre.

Le prime parole dei ragazzi di Amici

Anche se per pochi minuti, dunque, i fan di Amici hanno visto Wax, Maddalena, Valeria, NDG, Samu e Tommy Dali fare le valigie e spostarsi in un'area della casetta alla quale gli altri allievi non avevano accesso (e viceversa, i due gruppi hanno vissuto isolati fino alla registrazione dell'11 gennaio).

I due ballerini coinvolti in questa situazione non hanno trattenuto le lacrime quando hanno realizzato che stavano andando incontro ad un serio provvedimento disciplinare.

Anche NDG è stato ripreso dalle telecamere mentre sfogava tutta la sua disperazione per il comportamento che ha avuto la notte di Capodanno.

"Questa è una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani. Sto malissimo", ha detto il ragazzo in una delle cinque giornate che ha trascorso nell'attesa di conoscere il proprio destino nella scuola.

L'attesa dei titolari di Amici

Nel corso della 16^ puntata di Amici 22, Maria spiegherà parzialmente cosa è successo la notte di Capodanno nella casetta.

Le anticipazioni fanno sapere che la presentatrice ha solo accennato al "fattaccio" che è costato a sei allievi una severa punizione, il tutto perché le immagini dell'accaduto sarebbero talmente gravi da non poter essere trasmesse in televisione.

Prima di scoprire il suo destino, anche Tommy Dali ha commentato l'episodio della sera di San Silvestro augurandosi che non sarebbe stato determinante per la sua permanenza nella scuola. Quando ha detto queste parole, però, il cantante non sapeva ancora che Rudy Zerbi aveva intenzione di eliminarlo senza nemmeno concedergli la possibilità di salvarsi vincendo una sfida.

Se alcuni hanno pianto e altri si sono sfogati facendo "mea culpa", nel daytime del 13 gennaio Wax è apparso il più tranquillo di tutti: il titolare del team Arisa non ha tradito particolari emozioni nonostante andasse anche lui incontro ad un provvedimento disciplinare.

Il commento di Aaron sui compagni di Amici

Dopo aver mostrato le reazioni a caldo che i sei allievi coinvolti nel "Capodanno-gate" hanno avuto, gli addetti ai lavori hanno spostato la loro attenzione su un altro protagonista della ventiduesima edizione di Amici.

L'ultimo commento che è stato mostrato a conclusione del daytime in onda il 13 gennaio, è quello di Aaron.

Il cantante, che non ha partecipato al fatto grave che è costato a ben sei suoi compagni una punizione esemplare, è stato ripreso dalle telecamere mentre diceva: "Ma perché? Non sopporto i ragazzi che fanno i cretini".

Tutti i titolari che la sera del 31 dicembre non hanno preso parte all'episodio che la produzione per ora preferisce non rendere pubblico, hanno concordato nel sostenere che nel corso della 16esima puntata sarebbe accaduto qualcosa di grosso.

In effetti, gli spoiler che circolano da mercoledì scorso parlano di: cinque sfide, dell'eliminazione diretta di Tommy Dali, del ritorno di Cricca nel programma e della rabbia di Maria De Filippi per quello che alcuni alunni hanno fatto a Capodanno (un fatto scoperto dagli autori solo il 6 gennaio, per questo il provvedimento è stato preso con un po' di ritardo rispetto a quando è successo).