Diverse novità sono in arrivo a Terra Amara: nelle prossime puntate della soap turca, come rivelano le anticipazioni, oltre alla gravidanza di Seher, un'altra donna scoprirà di essere in dolce attesa.

La protagonista femminile, ossia Zuleyha, infatti si renderà conto di essere incinta, ma la notizia invece di darle gioia porterà scompiglio, visto che Demir, convinto di essere sterile, sarà certo che la moglie l'abbia tradito con Yilmaz. La giovane Altun però ribadirà con forza che il figlio che aspetta è sicuramente suo.

Zuleyha ha un malore e scopre di essere incinta

Secondo le anticipazioni della soap turca, mentre si trova a pranzo con la suocera, Zuleyha avvertirà un malore, che la porterà ad avere nausea e mal di stomaco, per questa ragione Hunkar la porterà di corsa in ospedale dove verrà sottoposta alle cure e agli accertamenti del dottor Sabahattin.

Gli esami del sangue non lasceranno spazio a dubbi: Zuleyha sarà incinta e sarà proprio Mujgan a leggere per prima gli esiti degli esami. La notizia non verrà accolta bene dalla famiglia Yaman, visto che solo qualche giorno prima Demir ha confessato alla madre Hunkar di essere certo della propria sterilità. Dopo aver finto felicità in ospedale - per non dare scandalo in pubblico- Demir appena sarà giunto a casa si scaglierà contro la moglie, accusandola di adulterio e confessando anche di aver sempre saputo che Adnan è frutto del suo amore passato con Yilmaz.

Lo scontro tra Demir e Zuleyha

Zuleyha respingerà con forza le accuse del marito che però preso dalla rabbia le punterà una pistola alla tempia. Disperata per le sofferenze che è costretta a patire, Zuleyha supplicherà Demir di spararle: lui si fermerà ed esploderà un colpo in aria che farà spaventare tutti i presenti.

Altun non si lascerà intimorire e dirà, ancora una volta, che il figlio che aspetta è di Yaman, inoltre confesserà con rabbia al marito di averlo sposato solo perché costretta dalle minacce di Hunkar.

Quest'ultima infatti aveva detto alla nuora che - se non si fosse sposata con il figlio - avrebbe fatto condannare a morte Yilmaz, allora in carcere.

Demir resterà profondamente turbato dal dialogo con la moglie e continuerà a credere che in realtà la moglie lo abbia tradito ancora una volta con Yilmaz. Al contrario, Hunkar si convincerà che stavolta la nuora sta dicendo la verità e si convincerà che Zuleyha sta per dare al figlio il suo vero erede.