Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi su Sermin, una delle figure centrali per le dinamiche della soap. Come svelano le news provenienti dalla Turchia, infatti, la moglie di Sabahattin continuerà a far infuriare la famiglia Yaman. Hunkar e Demir giureranno guerra alla parente, colpendola proprio nel suo tallone d'Achille, cioè il denaro. Dopo aver scoperto che è stata Sermin a denunciarlo per la sparatoria con Yilmaz, Demir manderà un'ingiunzione giudiziaria alla cugina chiedendole indietro tutto il denaro elargitole nel tempo ma non solo, Yaman deciderà di bloccarle anche i pochi soldi di cui dispone.

Demir furioso con la cugina

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sermin dovrà affrontare nuovi guai. Seguendo la storyline della soap turca, infatti, contando sulle sue amicizie influenti, Yilmaz scoprirà che a farlo finire in carcere è stata la cugina. Sermin ha denunciato Yaman dopo aver scoperto che è stato lui a sparare a Yilmaz. Una volta fuori dal carcere, Demir andrà a casa della cugina e su tutte le furie cercherà di eliminarla ma sarà l'arrivo di Hunkar a impedire al figlio di compiere un atto violento.

Hunkar e Demir, in ogni caso, giureranno vendetta nei confronti della parente tant'è che non passerà molto tempo prima che Sermin riceva un atto ufficiale in cui le viene richiesto di ridare agli Yaman tutto il denaro da lei usato per sovvenzionare gli studi della figlia Betul a Parigi.

Sermin sarà disperata ma il peggio per la donna dovrà ancora arrivare.

Semir scopre che Zuleyha è incinta

Infatti, quando Sermin si recherà in banca per prelevare del denaro contante sarà informata del fatto che i suoi conti sono stati bloccati a seguito dell'ingiunzione che Hunkar e Demir le hanno inviato in precedenza. Sermin non saprà cosa fare così correrà a chiedere spiegazioni ai suoi parenti, cogliendoli in un momento particolare visto che si trovano in ospedale.

Da un lato gli Yaman le ribadiranno che non hanno intenzione di sbloccare i conti sebbene i soldi siano quelli derivanti dalla vendita della sua proprietà a Yilmaz, ma dall'altro la donna potrà assistere al momento in cui i medici comunicheranno a Demir che Zuleyha è in dolce attesa.

Sermin si renderà conto subito del turbamento di Demir una volta appresa la notizia e inizierà a pensare che il cugino nasconde qualcosa.

A questo punto, Sermin comincerà le sue indagini private per comprendere meglio il comportamento di Demir e trovare quindi qualcosa con il quale ricattarlo per riavere il suo denaro. Per capire se Sermin scoprirà della presunta sterilità del cugino non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.