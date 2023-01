C'era grande attesa da parte dei fan di U&D per le anticipazioni del 12 gennaio: da quasi una settimana, infatti, in rete si parla della strana assenza di Armando alla precedente registrazione, un "forfait" che ha dato il via a varie teorie sulla sua avventura nel Trono Over. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per far sapere che anche oggi è successo di tutto in studio, a partire dai soliti scontri che le dame e i cavalieri del parterre hanno avuto davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Da circa un settimana i fan di U&D si stanno chiedendo se Armando è stato allontanato dal cast come tanti pensano oppure se la sua assenza nella precedente registrazione è stata solo una casualità.

Da quando è un protagonista del Trono Over (e quindi da più di sei anni), Incarnato non è quasi mai disertato gli appuntamenti con le riprese settimanali.

Venerdì 6 gennaio, invece, chi era in studio per assistere ad una nuova puntata ha raccontato che il cavaliere non era nel parterre e che nessuno ha mai parlato di lui.

Questa situazione ha ricordato immediatamente quella che si è venuta a creare con Pinuccia tra novembre e dicembre scorso. Dopo aver fatto arrabbiare Maria De Filippi "pressando" Alessandro e fingendo uno svenimento durante una lite con Tina, la dama non ha più partecipato alle registrazioni del dating-show.

Il futuro dello storico volto di U&D

Chi ha letto le anticipazioni delle ultime puntate di U&D che sono state registrate (quelle che ancora devono andare in onda su Canale 5), sa già che Armando è stato rimproverato da Maria per come ha trattato una ragazza che voleva conoscerlo.

"Ti senti un personaggio? Credi di essere l'unico qui?", queste sono alcune delle domande che la presentatrice ha rivolto al cavaliere del Trono Over durante la sfuriata che potrebbe essergli costata il posto.

Incarnato non ha preso parte alle riprese che ci sono state la settimana dopo l'arrabbiatura di De Filippi, e secondo molti fan le due cose sarebbero collegate.

Esattamente come è accaduto con Pinuccia, anche il napoletano potrebbe essere stato allontanato definitivamente dal programma in seguito ad una serie di comportamenti che non sono piaciuti alla padrona di casa e alla redazione.

A giocare a sfavore di Armando, inoltre, ci sono anche le pochissime frequentazioni che ha avuto negli ultimi anni: sebbene sia un volto storico del parterre, l'uomo non vive un amore degno di nota da tempo e questo potrebbe non essere andato giù a chi lavora per la buona riuscita del format.

Novità sui personaggi di U&D

Gli spoiler che sta dando il blogger Pugnaloni al termine della registrazione di U&D del 12 gennaio, riguardano anche altri storici protagonisti del Trono Over.

Assodato il fatto che Ida e Alessandro non sono tornati in studio come tanti fan pensavano dopo averli visti raggiungere Roma (i due hanno fatto tappa nella capitale prima di volare a Miami per la prima vacanza di coppia), nelle scorse ore agli Elios si è parlato ancora di Riccardo e Gloria.

Il cavaliere sta frequentando la romana da più di un mese, ma fa fatica a parlare di sentimenti importanti come l'innamoramento. Fino ad ora la dama ha accettato di conoscere Guarnieri sapendo che non la ama, ma le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro e soprattutto qualora lei dovesse iniziare a provare qualcosa di più profondo dell'attrazione fisica e dell'affetto.

Al centro dell'attenzione sono finiti anche Alessandro, Gemma e Pamela: il napoletano non ha ancora deciso quale signora del parterre gli fa battere il cuore, così Galgani può ancora sperare di conquistarlo nonostante i 20 anni di differenza che ci sono tra loro. Paola si è intromessa nella discussione criticato il cavaliere, ma Gianni Sperti ha contestato il suo atteggiamento.

C'è stata una sfilata delle donne a fine puntata, ovvero dopo che i tronisti hanno confermato di non voler scegliere.

Lavinia, in particolare, è entrata in crisi perché Maria le ha fatto capire che né Alessio Corvino né Alessio Campoli sarebbero interessati a lei. La ragazza ha pianto e ha detto che sta pensando di lasciare il trono.