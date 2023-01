Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e donne, lancia una stoccata al vetriolo nei confronti della dama torinese, ancora presente nel parterre del trono over.

In queste ultime settimane, Gemma si è lasciata andare con Alessandro, un nuovo cavaliere di diversi anni più giovane di lei, che pare abbia fatto breccia nel suo cuore.

Immediata la reazione di Giorgio Manetti che, intervistato dal settimanale Nuovo tv, non si è fatto problemi a sparare a zero contro la sua ex fidanzata.

Gemma al centro delle vicende di Uomini e donne: l'ex Giorgio sbotta

Nel dettaglio, Gemma Galgani continua ad essere uno dei volti più chiacchierati e al tempo stesso controversi di questa edizione di Uomini e donne over.

In queste ultime settimane, la dama torinese è tornata al centro dell'attenzione per il suo avvicinamento con Alessandro, uno dei nuovi volti del trono over, che sembra aver fatto breccia nel cuore di Gemma, nonostante i vent'anni di differenza.

Un flirt che, ovviamente ha scatenato accese polemiche e discussioni tra i fan social della trasmissione di Maria De Filippi, molti dei quali si sono scagliati contro l'atteggiamento della dama torinese.

E, tra coloro che hanno puntato il dito contro Gemma, spicca anche Giorgio Manetti, il suo storico ex fidanzato.

'È scandaloso', Giorgio Manetti spara a zero su Gemma a Uomini e donne

In una nuova intervista, Giorgio non si è fatto problemi a puntare il dito contro la sua ex fidanzata, accusandola di essere giunta al punto di aver perso quasi la dignità in studio.

Il motivo? In uno degli incontri avvenuti con Alessandro, Gemma è stata duramente bacchettata da Tina per l'audacia che ha dimostrato quando ha svelato di aver parlato con il cavaliere delle loro preferenze in camera da letto.

Un modo di fare che è stato sonoramente bocciato e criticato da Giorgio Manetti, decisamente duro nei confronti della sua ex fidanzata.

"È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo", ha dichiarato l'ex volto di Uomini e donne trono over contro la sua ex.

'Sarebbe meglio mantenere una certa dignità', Giorgio sbotta contro Gemma

"Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità. Per una donna, dire che è pronta a fare tutto è controproducente per la sua immagine", ha sentenziato Giorgio Manetti senza risparmiare così una frecciatina nei confronti della sua ex fidanzata.

"C'è un'età per ogni cosa. A 20-25 anni puoi dire e fare quello che vuoi, ma a 73 io mi comporterei diversamente", ha aggiunto ancora Giorgio.

Quale sarà la reazione di Gemma? Replicherà alle stoccate del suo ex fidanzato nello studio di Uomini e donne? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.