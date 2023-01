La puntata di U&D che è andata in onda il 17 gennaio, è stata quasi interamente dedicata a Riccardo e al suo rapporto con Gloria. Dopo aver assistito per mesi a un tira e molla, Maria De Filippi ha deciso di approfondire cosa c'è tra la dama e il cavaliere, soprattutto il sentimento che Guarnieri dice di provare per la dama. Dopo aver punzecchiato il pugliese sulla ex Ida Platano, la presentatrice del dating-show ha spinto Nicoletti a dire di essere innamorata e di voler lasciare lo studio in coppia. Il protagonista del Trono Over ha declinato l'invito, preferendo rimanere nel programma.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di U&D

Continua tra alti e bassi la frequentazione tra Riccardo e Gloria: la puntata di U&D trasmessa martedì 17 gennaio, ad esempio, ha aggiornato i telespettatori su quello che è accaduto tra i due poco prima di Capodanno. La dama ha deciso di rinunciare alla conoscenza con Umberto per rigettarsi tra le braccia di Guarnieri, ripropostosi a Nicoletti proprio quando si è accorto che stava per perderla.

Maria ha indagato sullo strano rapporto che hanno i due protagonisti del Trono Over, in particolare su quello che entrambi dicono di provare l'uno per l'altro.

"Ma a Capodanno vai dove sta Ida?", ha detto Maria De Filippi bacchettando Riccardo.

La presentatrice non ha nascosto i suoi dubbi sul sentimento che Riccardo sostiene di provare nei confronti di Gloria, così ha spinto quest'ultima a dichiararsi per vedere la reazione a caldo del tarantino.

Il riferimento all'ex 'regina' di U&D

Dopo aver punzecchiato Guarnieri sull'ex fidanzata (attualmente Ida è a Miami con Alessandro e ha fatto un tatuaggio di coppia con lui), Maria ha spostato la sua attenzione su Gloria e sull'amore che prova per il cavaliere del Trono Over.

La conduttrice di U&D ha richiamato al centro i due e ha spronato la dama a dire tutto quello che sente per Riccardo.

Dopo la dichiarazione di Nicoletti, sono intervenuti sia Armando che Gianni Sperti per chiedere se sarebbero disposti a lasciare il programma insieme per conoscersi meglio.

Se la romana si è detta disposta a legarsi ufficialmente anche lontano dai riflettori, il tarantino ha tentennato e poi ha ammesso: "Non me la sento. Sono già uscito da qui due volte (la prima con Ida e la seconda con Roberta, ndr) ed ero innamoratissimo.

Oggi non sono allo stesso livello".

De Filippi ha apprezzato la sincerità di Guarnieri, ma ha anche avvisato Gloria che dev'essere consapevole della persona che ha davanti e di quello che le sta dicendo dopo più di due mesi di frequentazione.

Le prossime registrazioni di U&D

Le anticipazioni che sono trapelate dalle prime riprese del 2023, fanno sapere che tra Riccardo e Gloria è cambiato ben poco. I due hanno trascorso il Capodanno insieme, ma lui continua a precisare che quello che prova per la dama non è amore.

Le prossime registrazioni di Uomini e donne sono previste per venerdì 20 e sabato 21 gennaio, quindi è probabile che nel weekend emerga qualche dettaglio in più sia su questa "coppia" che su altri protagonisti del Trono Over che nell'ultimo periodo sono al centro delle dinamiche più interessanti.

I fan si aspettano anche novità sugli unici due tronisti rimasti nel cast: Federico Nicotera potrebbe fare la scelta tra Carola e Alice dopo mesi di esterne, dubbi e ripensamenti.

Per quanto riguarda Lavinia Mauro, invece, gli ultimi spoiler parlavano della possibilità che lasci il programma da sola: è stata Maria De Filippi a far ragionare la ragazza sullo scarsissimo interesse che Alessio Campoli e Alessio Corvino avrebbero nei suoi confronti.