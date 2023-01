Le anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 gennaio, confermano che al centro della narrazione ci saranno ancora Nunzio e Alice. Tale storyline però avvicinerà al suo epilogo, e presto lascerà il passo a nuove trame e ad altri personaggi.

Nelle prossime puntate Alice crollerà e dirà come sono andate realmente le cose. A quel punto Roberto e Marina, per proteggere la ragazza, le suggeriranno di lasciare Nunzio al suo destino e tacere. Ma come si concluderà questa vicenda? Lo chef del Vulcano dovrà davvero pagare per una colpa che non ha commesso?

A seguire verrà analizzato il più probabile degli epiloghi.

Un posto al sole, anticipazioni: il pentimento di Alice

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Alice (Fabiola Balestriere) crollerà sotto il peso del senso di colpa. La ragazza non riuscirà più a reggere le sue stesse bugie e rivelerà come sono andate realmente le cose. Le anticipazioni non chiariscono a chi confesserà la ragazza, ma confermano che Marina (Nina Soldano), una volta scoperta la verità, ne parlerà subito a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Facile ipotizzare che Alice, almeno inizialmente, ne parlerà solo con sua madre o con la nonna, ma a questo punto le vicende prenderanno una piega piuttosto inquietante. Ferri, dopo aver analizzato la questione, riterrà che la cosa migliore sia che Alice non ritratti la sua confessione e Marina si farà convincere che questa sia la strada da percorrere.

I due parleranno ad Alice, consigliandole di tenere per sé la verità.

Il destino di Nunzio

Nel frattempo Nunzio (Vladimir Randazzo) vivrà un vero inferno. Rimasto senza Chiara, il giovane dovrà affrontare un'accusa di tentata violenza carnale. A un certo punto sembrerà che il ragazzo dovrà pagare per una colpa che non ha commesso, mentre Alice resterà in silenzio sotto la "protezione" di Roberto e Marina.

Ma sarà davvero questo l'epilogo?

Alice ha tanti difetti, ma il suo personaggio finora è stato tutto sommato sempre positivo. In questo punto della storia ci sarà una svolta e la ragazza dovrà mostrare se ha ereditato dalla nonna e, in parte dalla mamma, un certo cinismo e una percezione distorta della morale. La sensazione però è che la strada sia tutt'altra.

Non dovrebbe esserci la consacrazione di Alice a "cattiva", bensì una sua redenzione. La giovane Pergolesi potrebbe dire tutta la verità, salvo poi probabilmente partire per Londra.

Nunzio si ritroverebbe libero da ogni legame sentimentale e soprattutto da ogni accusa, pronto a ricominciare daccapo. Adesso è troppo presto per pensare alla storia con Rossella che i fan reclamano da tempo, ma tale eventualità e tutt'altro che da escludere, dopo che Clara e Alice saranno fuori dalla sua vita.

Un posto al sole: il matrimonio di Marina e il ritorno di Lara

Chiusa questa storyline, le trame di Un posto al sole vireranno su un'altra vicenda: Roberto e Marina si sposeranno. A quanto pare i due non resteranno molto toccati dagli ultimi eventi e andranno subito avanti con i loro progetti.

Attenzione però, perché i drammi non finiranno di certo. L'armonia dei due verrà rovinata dall'improvviso ritorno di Lara (Chiara Conti), che si presenterà con il bambino al seguito.

L'unica nota positiva sarà il ritorno di Silvana (Anna D'agostino) nel suo ruolo di governante, a riprova che anche per Lia (Giuliana Vigogna) i giochi stiano ormai per chiudersi. Attenzione: perché nelle scene che sono state rivelate da Valentina Pace non risulta esserci Alice, a riprova che la ragazza potrebbe partire per lasciarsi dietro questa terribile vicenda.