Valentina Pace che, in Un posto al sole, interpreta Elena Giordano ha mostrato nuovamente una pagina del copione del daily drama partenopeo in alcune sue stories. L'attrice ha svelato cosa accadrà nell'episodio 6136, vale a dire il seguito di quanto raccontato la volta precedente.

A quanto pare, Roberto e Marina riusciranno a coronare il loro sogno d'amore sposandosi, ma non tutto andrà esattamente come previsto. Le nozze verranno infatti rovinate dall'arrivo di Lara con tanto di bambino al seguito.

Valentina Pace svela una pagina del copione

Esattamente come già accaduto la scorsa settimana, Valentina Pace ha svelato una pagina del copione relativa all'episodio 6136, in onda a febbraio inoltrato.

Se l'attrice, la prima volta aveva anticipato il ritorno di Silvana (Anna D'Agostino) come cameriera di casa Ferri, stavolta è andata oltre svelando un vero e proprio colpo di scena che avverrà durante la puntata.

La sequenza descritta nella pagina, si apre mostrando Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), ancora vestiti con gli abiti utilizzati per il loro matrimonio, che rientrano in casa. I due riusciranno quindi a sposarsi ma non sembreranno affatto entusiasti. In particolare l'imprenditrice Giordano sarà cupa in volto.

Un posto al sole, anticipazioni febbraio: Marina è molto turbata

Al loro rientro in casa i due saranno accolti gioiosamente da Silvana che, ignara che qualcosa sia andato storto, si congratulerà con la coppia.

La donna sarà sinceramente emozionata e ammetterà di essere impaziente di vedere le foto. Ferri ed Elena ringrazieranno la cameriera dissimulando un sorriso, mentre Marina non riuscirà a celare la sua inquietudine.

Da notare come, anche in questa sequenza, non compaia Alice (Fabiola Balestriere). La ragazza dovrà affrontare un percorso molto arduo nei prossimi episodi ma è difficile davvero pensare che la ragazzina non sarà presente al matrimonio di sua nonna.

Un posto al sole, puntate di febbraio: Lara torna a Napoli con il bambino

Cosa è successo quindi durante il matrimonio da poter turbare così tanto l'imprenditrice Giordano? La risposta viene data da poche parole che si intravedono nel copione. Nel testo si può leggere chiaramente: "Marina ancora scossa e triste" e subito dopo: "L'arrivo di Lara con il bambino".

Quindi Lara penserebbe di tornare a Napoli.

Dalle poche righe sembra ipotizzabile che la donna si presenterà, con tanto di neonato al seguito, nel bel mezzo della cerimonia, anche se non c'è certezza riguardo alle tempistiche. Di sicuro Martinelli tornerà e rovinerà la festa di Roberto e Marina e questo non sarà che l'inizio.