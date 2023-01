Il Paradiso delle signore 7 prosegue con nuove puntate su Rai 1 e secondo le anticipazioni nella puntata di martedì 24 gennaio ci sarà il tanto atteso bacio tra Maria (Chiara Russo) e Vito Lamantia (Elia Tedesco), grazie alla complicità di Irene.

Per Gemma (Gaia Bavaro) invece, ci saranno le attenzioni di Carlos Garcia anche se la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) non ne sarà troppo convinta. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) non prenderà bene la proposta di Flora (Lucrezia Massari) e non accetterà di partecipare alla festa di fidanzamento a quatto come vorrebbe, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) chiederà alle ragazze di far parte della nuova copertina del magazine.

Infine, tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina) crescerà l'intesa.

Irene aiuterà Vito e Maria a restare da soli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 24 gennaio raccontano che Irene (Francesca Del Fa) penserà a un modo per far restare soli Vito e Maria. In questo modo la ragazza riuscirà a creare la giusta atmosfera per il tanto atteso bacio della coppia appena nata e anche Armando (Pietro Genuardi) spronerà Lamantia a farsi avanti con la signorina Puglisi. Per Flora, invece, ci sarà una delusione quando comunicherà a Umberto di organizzare una festa di fidanzamento a quattro con Ludovica e Ferdinando (Fabio Fulco) e vedrà che il commendatore non ne è affatto entusiasta.

Umberto rifiuterà la proposta di Ludovica e Flora: anticipazioni puntata di martedì 24 gennaio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda martedì 24 gennaio vedrà tra i protagonisti Guarnieri che rifiuterà di unirsi all'iniziativa proposta dalla sua fidanzata e Ludovica (Giulia Arena), ma la signora Ravasi preferirà non parlarne con la sua amica e, almeno per il momento continuerà a fare finta di niente.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) avrà una nuova idea per il prossimo numero del Paradiso Market e chiederà alle veneri di prendere parte alla nuova copertina del magazine.

Marcello e Adelaide saranno ogni giorno più vicini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì rivelano che Umberto continuerà a indagare su Marcello e a proposito di Barbieri apprenderà un dettaglio che non farà altro che aumentare i suoi sospetti.

Carlos Garcia, invece, continuerà a corteggiare Gemma che nonostante il suo turbamento per Marco Di Sant'Erasmo (Moisé Curia) accetterà le attenzioni del ragazzo, ma non ne sarà troppo convinta. Infine, tra Marcello e Adelaide proseguirà l'intesa e i due protagonisti diventeranno ogni giorno sempre più complici.