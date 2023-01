Nella puntata di Un posto al sole del 16 gennaio, continueranno ad essere trattate le vicende di Nunzio e Alice. Le anticipazioni rivelano che Cammarota e Pergolesi avranno un teso confronto e la figlia di Elena prenderà una decisione difficile, che non convincerà sua madre. Nel frattempo, fra Damiano e Viola ci sarà tensione, mentre Clara cercherà di scoprire cosa c'è nella cassaforte di Alberto.

Un posto al sole, trama 16/1: Nunzio Cammarota e Alice Pergolesi hanno un confronto teso

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Nunzio si è lasciato andare alla passione con Alice, nonostante il suo fidanzamento con Chiara.

Il cuoco di Caffè Vulcano ha tradito la sua compagna ma, dopo qualche tempo, si è pentito e ha interrotto la relazione con la figlia di Elena. Nell'episodio della soap partenopea di venerdì 6 gennaio, Marina aveva notato dei lividi sui polsi di sua nipote e, in quell'occasione, la cameriera aveva rivelato a sua nonna che a procurarglieli era stato lo chef. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Cammarota e Pergolesi avranno un teso confronto ma, al momento, non è chiaro se si alzeranno soltanto i toni fra i ragazzi o se accadrà anche altro.

Un posto al sole, puntata 16/1: Alice Pergolesi prende una decisione difficile, Elena non è convinta

L'unica cosa certa, attualmente, è che Alice, dopo aver incontrato Nunzio, prenderà una decisione difficile.

Purtroppo, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 16 gennaio non chiariscono nel dettaglio cosa succederà. Al momento, quindi, non è trapelata nessuna informazione su cosa intenderà fare il nipote di Marina Giordano. Inoltre, la scelta della cameriera di Caffè Vulcano non convincerà per niente Elena. In particolar modo, la giovane Giordano sarà in dubbio in merito alla decisione di sua figlia, perché potrebbe avere serie ripercussioni sul futuro, non solo di Pergolesi, ma anche di Cammarota.

Puntata 16 gennaio Un posto al sole: momenti di tensione fra Viola e Damiano

Durante l'episodio di Un posto al sole di lunedì 16 gennaio, verranno trattate anche le vicende di altri personaggi della soap partenopea. Viola e Damiano non passeranno bei momenti perché, fra di loro, si creerà tensione e quindi l'agente di scorta e la professoressa Bruni avranno difficoltà a gestire la situazione, dovendo passare molto tempo insieme.

Attualmente, non sono trapelati indizi sulle cause dei problemi che ci saranno fra i due giovani. Clara, invece, sarà sempre più in dubbio, riguardo alle parole di Alberto e, dopo un confronto con Diego, cercherà di fare luce sul contenuto della cassaforte. Al momento, non è ancora chiaro se la compagna di Palladini riuscirà a scoprire se i gioielli di Lia siano nascosti nel suo appartamento e se l'avvocato le abbia mentito.