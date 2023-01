Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 23 gennaio rivelano che Nunzio verrà convocato dalla polizia per rispondere di tentata violenza carnale. Nel frattempo Elena proporrà ad Alice di lasciare al più presto Napoli e fare ritorno a Londra.

Un incidente scolastico occorso a Bianca metterà Franco e Angela l'uno contro l'altra.

Un imprevisto evento mediatico potrebbe mettere a rischio il futuro del Caffè Vulcano.

Guido deciderà di uscire da solo con Michele, mentre tra Mariella e Serena scoppierà una nuova lite.

Un posto al sole, trame gennaio: Elena vuole proteggere Alice

L'incontro tra Nunzio (Vladimir Randazzo) ed Alice (Fabiola Balestriere) non andrà bene e quest'ultima deciderà di denunciare il figlio di Franco. Le anticipazioni rivelano inoltre che la verità presto verrà fuori ma questo potrebbe non bastare a salvare Nunzio. Qualcuno infatti, la cui identità non è stata ancora svelata, scoprirà che Alice ha mentito ma preferirà coprire la ragazza.

Questo misterioso personaggio potrebbe essere uno tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) ed Elena. Riguardo a quest'ultima c'è anche un'interessante anticipazione che la pone come principale indiziata. La donna infatti, a quanto pare, proporrà ad Alice di rientrare subito a Londra, evidentemente con lo scopo di proteggerla ed evitarle ulteriori pressioni.

Un posto al sole, anticipazioni al 23 gennaio: Nunzio finisce nei guai

Dopo aver fallito nel suo tentativo di mediare con Alice, le cose per Nunzio si metteranno sempre peggio. Il ragazzo si troverà infatti a dover affrontare una denuncia per tentata violenza carnale. Il ragazzo inoltre potrebbe commettere una sciocchezza che aggraverebbe la sua posizione con gli inquirenti, solo per recuperare il suo rapporto con Chiara (Alessandra Masi).

Le anticipazioni confermano che il ragazzo verrà convocato dalla polizia per sostenere un interrogatorio, ma non vengono forniti ulteriori dettagli sull'esito.

Incidente scolastico per Bianca

La delicata situazione scolastica di Bianca (Sofia Piccirillo) finirà per mettere in crisi i suoi genitori. Le anticipazioni rivelano infatti che Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) litigheranno in seguito ad un incidente scolastico occorso a Bianca (Sofia Piccirillo).

Guido (Germano Bellavia) si concederà un'uscita fra soli uomini con il suo amico Michele (Alberto Rossi). Nel frattempo la situazione tra Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro) degenererà e le due affronteranno l'ennesima lite.

Un evento mediatico al caffè Vulcano potrebbe mettere il locale nei guai.