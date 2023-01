Continua a far discutere il Capodanno-gate scoppiato ad Amici di Maria. Dopo la messa in onda della puntata di domenica 15 gennaio, su Twitter una ragazza ha sostenuto di avere contatti con la sorella di Maddalena. Secondo quanto si apprende, i sei allievi coinvolti avrebbero messo la noce moscata in un succo di frutta e poi l'avrebbero bevuta: secondo alcuni studi, gli oli estratti dall'albero della spezia se anti in quantità eccessive, potrebbero causare allucinazioni.

Che cos'è accaduto in casetta?

Nella anticipazioni di Amici di Maria (registrazione di mercoledì 11 gennaio) si è parlato di seri provvedimenti disciplinari nei confronti di Maddalena, Valeria Mancini (Guera), Wax, NDG, Samu e Tommy Dali.

A causa della gravità dell'episodio, Maria De Filippi in comune accordo con la produzione ha preferito non rendere pubblico il "fattaccio". Inoltre la conduttrice ha spiegato che i provvedimenti dal 31 dicembre 2022 sono stati presi solamente il 6 gennaio, perché prima la produzione non si era accorta di nulla.

La nuova teoria del web

Tra le prime ipotesi che sono state formulate sul Capodanno-gate si è parlato di un mix di noce moscata e alcol. Tale teoria però era stata smentita dalla sorella di NDG: la ragazza aveva chiesto di non parlare senza sapere la realtà dei fatti. Successivamente alcuni utenti hanno notato dei "nuovi tatuaggi" sulla mano di Wax e NDG. Dunque, è stato ipotizzato che alcuni di loro si fossero fatti dei tatuaggi fai da te ad Amici 22 non pensando al rischio di infezioni.

In queste ore, su Twitter è emersa una nuova ipotesi. Un utente ha spiegato di essere in contatto con la sorella di Maddalena. Secondo quanto si apprende la noce moscata sarebbe stata messa nel succo di frutta successivamente bevuta dai sei alunni destinatari del provvedimento. La ragazza in questione ha spiegato che Valeria Mancini ha negato di avere sniffato la noce moscata, ma non ha smentito di averla bevuta.

Ovviamente, si tratta di una supposizione poiché né la produzione di Amici di Maria né i ragazzi hanno confermato o smentito.

Raga forse ho risolto il noce moscata gate: un'amica della sorella di Maddy ha scritto che l'hanno messa nel succo e questo spiegherebbe perché Valeria ha detto di non avere sniffato niente (lei non ha mai detto di non averla bevuta) #amici22 #amici pic.twitter.com/91BxNHcip5 — amicixtweets (@amicixtweets) January 16, 2023

Amici: telespettatori critici per la censura

In seguito alla messa in onda della puntata di domenica 15 gennaio, alcuni telespettatori di Amici di Maria hanno criticato la scelta della produzione.

Ovvero, quella di non mandare in onda le immagini riguardanti il "fattaccio" di Capodanno.

In questo modo, alcuni utenti non hanno compreso realmente cosa sia potuto accadere per portare Tommy Dali all'eliminazione diretta dal talent show. Altri utenti hanno ritenuto che non sia giusto che Guera abbia dovuto affrontare in sfida Cricca: il cantante era stato eliminato pochi giorni prima dal programma in una sfida esterna.

Infine c'è chi è convinto che andavano presi provvedimenti verso tutti i ragazzi.