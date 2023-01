L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e il 18 gennaio, è in programma una nuova attesissima puntata incentrata su trono over e trono classico.

Occhi puntati in primis sulle vicende della tronista Lavinia Mauro che, con i suoi modi di fare, finirà per indispettire il pretendente Alessio Campoli, tanto da spingerlo ad abbandonare la trasmissione.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, in questa nuova puntata, si ritroverà a fare i conti con l'ennesima doccia gelata che finirà per spiazzarla.

Lavinia bacia Alessio Corvino, Campoli furioso: anticipazioni Uomini e donne 18 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 18 gennaio 2023, rivelano che Lavinia sarà protagonista di una nuova esterna con Alessio Corvino.

I due trascorreranno del tempo insieme e, questa volta, arriverà anche un nuovo intenso bacio tra la tronista e il suo pretendente casertano.

Un momento di grande passione quindi, che arriverà a poche settimane ormai da quella che dovrebbe essere la scelta finale della giovane tronista, in carica dallo scorso settembre.

Sta di fatto che, dopo aver visto le immagini dell'esterna tra Lavinia e il suo "rivale", Alessio Campoli non reagirà affatto nel migliore dei modi e ci sarà un clamoroso colpo di scena in trasmissione.

Lavinia lascia lo studio per Campoli: anticipazioni Uomini e donne 18 gennaio

Le anticipazioni di U&D del 18 gennaio 2023, rivelano che Alessio si ritroverà a discutere in studio con Lavinia, dopodiché stufo della situazione deciderà di abbandonare lo studio.

Il corteggiatore, quindi, lascerà la trasmissione e non farà più rientro in studio tanto da indurre la tronista a seguirlo nel dietro le quinte del talk show di Maria De Filippi.

Lavinia deciderà così di lasciare a sua volta lo studio per correre dietro le quinte da Campoli e, in questo modo, cercare di placare la sua ira.

Da quel momento in poi, Lavinia e Alessio Campoli non torneranno più in studio: quale sarà la reazione di Alessio Corvino? Gradirà questo modo di fare della tronista oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Federico bacia Alice, Gemma rifiutata ancora: anticipazioni Uomini e donne 18 gennaio 2023

Spazio anche alle vicende di Federico: le anticipazioni di Uomini e donne del 18 gennaio rivelano che il tronista sarà al centro dell'attenzione per una nuova esterna con Alice, durante la quale si lasceranno andare ad un bacio.

In studio, Carola, non potrà fare a meno di trattenere le lacrime e, per rimediare, Federico la inviterà a ballare insieme in studio.

Non passeranno inosservate neppure le novità legate al percorso di Gemma Galgani: la dama torinese, infatti, si ritroverà al centro dello studio per analizzare il suo percorso con Alessandro.

Il cavaliere deciderà di essere sincero e schietto nei confronti di Gemma, dicendole che non vuole spingersi oltre la semplice amicizia.

L'ennesimo rifiuto, quindi, per la dama torinese che sembrava aver sperato in questo cavaliere per provare a voltare pagina dopo le infinite delusioni sentimentali vissute a Uomini e donne.