L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda lunedì 9 gennaio 2023, con la prima puntata di questa nuova annata in onda come sempre su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende della dama torinese Gemma Galgani, pronta a voltare pagina definitivamente.

Spazio anche alle vicende della dama Paola che, dopo un diverbio in studio con Alessandro, finirà per avere una reazione del tutto inaspettata.

Gemma chiude con Agostino: anticipazioni Uomini e donne 9 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa prima puntata di Uomini e donne del 2023 in onda lunedì 9 gennaio su Canale 5, rivelano che Gemma tornerà al centro dell'attenzione con le sue tormentate vicende sentimentali.

La dama torinese, infatti, deciderà di chiudere definitivamente la sua frequentazione con il cavaliere Agostino, che stava portando avanti ormai da un po' di tempo.

Gemma, senza troppi mezzi termini, ammetterà di aver capito di non avere un reale interesse nei confronti dell'uomo, motivo per il quale preferirà mettere una pietra sopra a quello che c'è stato e voltare pagina.

Gemma pronta a voltare pagina: anticipazioni Uomini e donne del 9 gennaio

La dama torinese, infatti, svelerà di aver messo gli occhi addosso un altro cavaliere del trono over: trattasi di Alessandro.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 9 gennaio, rivelano che Gemma annuncerà in studio di essere uscita con Alessandro e i due pare che siano stati molto bene insieme, tanto da essere pronti a proseguire la frequentazione e quindi ad avere nuovi incontri fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa prima puntata del nuovo anno, rivelano che Alessandro non ha concesso l'esclusività a Gemma, dato che in studio verrà fuori di essersi visto anche con la dama Paola.

Paola scopre le bugie di Alessandro: anticipazioni Uomini e donne del 9 gennaio

Nel corso del confronto a centro studio, Alessandro proverà quasi a sminuire l'incontro avvenuto con Paola, tanto da far scattare l'ira della donna.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 9 gennaio 2023, rivelano che Paola lascerà lo studio furiosa perché secondo il suo racconto, tra i due ci sarebbe stato molto di più rispetto a quello raccontato da Alessandro in trasmissione.

Il cavaliere sosterrà che non si sarebbero spinto oltre un semplice bacio ma, stando al racconto di Paola, questa non sarebbe affatto la verità.

Per tale motivo, quando Paola scoprirà che Alessandro si è visto in esterna anche con Gemma, non la prenderà per niente bene tanto da sbottare e abbandonare lo studio del talk show.