Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda durante il mese di febbraio 2023 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati al trono over.

Spazio in primis alle vicende di Biagio Di Maro, che, con i suoi modi di fare, finirà per scatenare l'ira della dama Carla.

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri che, dopo una serie di attacchi, deciderà di andare via dalla trasmissione, lasciando lo studio nel corso della registrazione.

Biagio preso a sberle in studio: anticipazioni Uomini e donne febbraio 2023

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio rivelano che Biagio scatenerà l'ira della dama Carla.

A quanto pare le cose tra i due non starebbero più andando nel verso giusto, motivo per il quale la dama perderà le staffe in studio.

Secondo gli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Carla prenderà a sberle Biagio. Un episodio che non passerà inosservato in studio e a tal proposito non si esclude che possa essere tagliato in fase di montaggio.

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del mese di febbraio rivelano che ci sarà spazio anche per le novità su Riccardo Guarnieri.

Riccardo se ne va furioso: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Il cavaliere confesserà a Gloria che sta iniziando a provare qualcosa di diverso e al tempo stesso di forte nei suoi confronti.

Insomma, sembrerebbe che Riccardo si stia innamorando di Gloria, ma in studio verrà duramente criticato e attaccato.

L'ex fidanzato di Ida non la prenderà bene e gli spoiler del talk show rivelano che lascerà lo studio.

Riccardo andrà via dalla trasmissione, furioso per gli attacchi ricevuti.

Per quanto riguarda le anticipazioni di Uomini e donne del trono classico del prossimo febbraio 2023, ci sarà spazio anche per una proposta di lavoro del tutto inaspettata che verrà fatta ad Alice.

Maria De Filippi offre lavoro ad Alice: anticipazioni Uomini e donne febbraio 2023

La giovane pretendente di Federico Nicotera ha raccontato in trasmissione di aver perso il posto di lavoro. Il motivo? L'avrebbero licenziata per le troppe assenza maturate nel corso di questi mesi, dovute proprio alla sua partecipazione al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Lla padrona di casa della trasmissione deciderà di intervenire e rivelerà ad Alice di essere pronta ad assumerla all'interno della sua azienda.

Insomma, una proposta di lavoro a tutti gli effetti per Alice, che a breve potrebbe entrare a far parte dello staff della conduttrice di Canale 5.

Anche le prossime settimane di programmazione del talk show si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena per gli appassionati di Uomini e donne.

Federico Nicotera non ancora pronto per la scelta finale a Uomini e donne

In tanti, però, si aspettavano di assistere alla messa in onda della scelta di Federico, ma così non sarà.

Durante le registrazioni di queste settimane, il tronista non si è ancora congedato dalla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e continua a portare avanti il suo percorso con Alice e Carola.

A quanto pare Federico non avrebbe ancora le idee chiare, tali da spingerlo a prendere una decisione conclusiva e mettere la parola "fine" alla sua avventura nello studio del talk show dei sentimenti di Canale 5.

Nicole è la prima nuova tronista: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Intanto, però, in studio è già arrivata una nuova tronista: si chiama Nicole e si è presentata come una ragazza semplice, alla ricerca di un uomo che possa farle vivere una favola d'amore.

Non si esclude, però, che nel corso delle prossime registrazioni di quest'anno possano arrivare in studio anche nuovi volti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore.

Tra i nomi attualmente in lizza sul web e suoi social spicca quello di Chiara Rabbi, ex corteggiatrice della trasmissione, diventata la scelta finale del tronista Davide Donadei.

A lanciare l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, il quale non ha escluso che dopo l'addio finale con Davide (attualmente tra i concorrenti del GF Vip), Chiara possa tornare in studio da Maria De Filippi e questa volta mettersi in gioco come nuova tronista, lasciandosi alle spalle la sua precedente relazione.