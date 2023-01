A distanza di poche ore dalla fine di una nuova registrazione di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato altri dettagli su ciò che è accaduto in studio il 21 gennaio. Il blogger fa sapere che Maria ha proposto un impiego ad Alice dopo aver saputo che è stata licenziata a causa delle tante assenze che ha fatto per partecipare al daintg-show. Federico e Lavinia, invece, non hanno scelto, anzi la ragazza è stata criticata da Gianni Sperti per le tante pretese che ha nei confronti dei suoi corteggiatori.

Spoiler sulle riprese di Uomini e Donne

Sabato 21 gennaio è stata registrata un'altra puntata di Uomini e Donne: le anticipazioni che stanno circolando sui social network in queste ore, riguardano soprattutto i protagonisti del Trono Classico.

Federico Nicotera non ha scelto e non ha neppure annunciato quando intende farlo: chi ha assistito alle riprese di ieri pomeriggio, infatti, racconta che il tronista ha dovuto fare i conti con la gelida reazione di Carola al bacio che ha dato ad Alice in esterna.

A differenza di quello che è successo in passato, nelle scorse ore la bionda corteggiatrice non ha battuto ciglio quando ha visto le effusioni che il romano si è scambiato con la sua "antagonista" in camerino.

Interpellata da Maria De Filippi sul suo insolito atteggiamento, la giovane ha spiegato che ormai non ha più nulla da commentare.

Il gesto della presentatrice di Uomini e Donne

La mattina del 22 gennaio, però, il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per aggiungere interessanti particolari su quello che è accaduto in studio il giorno prima.

Le nuove anticipazioni che sono trapelate sulle registrazione di Uomini e Donne del 21 gennaio, fanno sapere che Alice ha raccontato di essere stata licenziata perché si è assentata troppo per partecipare al dating-show. Quando ha scoperto che la corteggiatrice di Federico ha perso il lavoro "a causa" del programma che lei conduce, Maria gliene ha offerto un altro dicendole che non ci sarebbe nessun problema se decidesse di trasferirsi a Roma.

Gli spoiler non chiariscono se De Filippi ha proposto a Barisciani un impiego nella sua redazione oppure uno in generale da svolgere nella capitale, fatto sta che questo gesto ha commosso tutti i presenti.

Le indecisioni della tronista di Uomini e Donne

Tra le anticipazioni che ha riportato Pugnaloni domenica 22/01, c'è anche quella sulle critiche che Gianni Sperti ha rivolto a Lavinia. La tronista di Uomini e Donne ha baciato sia Alessio Campoli che Alessio Corvino in esterna ma, al rientro in studio, si è lamentata dello scarso interesse che entrambi le dimostrerebbero.

L'opinionista, però, ha fatto notare a Mauro e a tutto il pubblico presente che i due corteggiatori hanno fatto sostanziali passi avanti nel percorso di conoscenza, quindi in questo caso la romana starebbe sbagliando ad attaccarli.

Dello stesso parere si è detta Tina, da sempre convinta che la protagonista del format pretenda troppo dai suoi spasimanti.

Dopo aver preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare il programma senza scegliere, la ragazza ci ha ripensato ma non ha ancora comunicato il giorno in cui prenderà la sua decisione definitiva tra i due Alessio che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere.

Alle registrazioni che ci sono state venerdì e sabato, inoltre, ha partecipato un volto nuovo del Trono Classico: Maria ha ufficializzato l'arrivo nel cast di Nicole Santinelli, una account manager di 29 anni che d'ora in poi cercherà l'anima gemella comodamente seduta sulla poltrona rossa.

La nuova tronista è alla sua prima esperienza in televisione, ma sin da subito ha dimostrato di essere determinata e di sapere cosa vuole da una relazione.