Nella terza puntata di C'è posta per te, la signora Marianna ha rubato la scena a tutti gli altri ospiti. L'anziana signora, grazie alla sua simpatia ha divertito il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Ora, in molti chiedono che Maria De Filippi la chiami a Uomini e donne.

Marianna cerca il suo primo amore dopo 68 anni a C'è posta per te

Continua il successo di C'è Posta per te. La terza puntata andata in onda sabato 21 gennaio ha vinto la battaglia degli ascolti, riuscendo a tenere incollati alla TV una media di 5.036.000 telespettatori, per uno share del 31,10%.

Il pubblico come sempre, ha seguito le varie storie raccontare in studio da Maria De Filippi. Una in particolare, ha divertito parecchio sia il pubblico in studio che quello a casa. Si tratta della vicenda di Marianna, una signora di 84 anni che ha chiamato il programma per cercare il suo primo fidanzatino che non vedeva da ben 68 anni.

La simpatia di Marianna conquista tutti a C'è posta

Il primo amore di Marianna di chiama Francesco e, stando al racconto, prima che lui partisse per il militare, l'aveva corteggiata a lungo. Le aveva pure regalato una spilla, chiedendole di aspettarlo. Marianna però, nel frattempo, si è sposata e ha avuto cinque figli. Parlando del marito che ora è morto, ha dato sfogo a tutta la sua ironia.

Si è scoperto che Marianna da tanti anni è separata e questo, dopo che l'ex marito se ne andò con un'altra donna. Tornando al motivo per il quale l'84enne è giunta a C'è posta, ecco che i postini di Maria sono riusciti a rintracciare ben tre persone con lo stesso nome e cognome del primo fidanzatino di Marianna. Uno dei tre si è rivelato quello giusto.

Il signor Francesco di 87 anni, con evidenti problemi di udito, ha riconosciuto quasi subito Marianna. Quest'ultima poi, dopo aver saputo che Francesco è ancora sposato, ha esclamato "Che fregatura", tra l'ilarità generale.

“Sono una donna finalmente libera dalle catene” Marianna come possiamo non amarti 🥰 #CePostaPerTe pic.twitter.com/xMiw1Orn8E — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 21, 2023

La richiesta del pubblico: 'Maria portala a Uomini e donne'

L'84enne originaria di Cerignola, ha poi chiesto a Francesco: “Ma ce li hai i denti?”.

Affermazioni che hanno scatenato ancora una volta le risate del pubblico. Ecco che allora i telespettatori si sono riversati sui social per fare una richiesta alla conduttrice pavese: "Maria portala a Uomini e donne". La verve di Marianna, porterebbe nuova lunga vitale al Trono Over. Questo è quello che pensano molti fan dei programmi della moglie di Costanzo. C'è poi un'altra richiesta che il pubblico ha voluto dare alla conduttrice, ovvero quello di dare spazio a C'è posta per te, alle storie come quella di Marianna. Come accaduto anche nelle passare edizioni, le storie degli anziani divertono molto il pubblico e regalano spensieratezza.