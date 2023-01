Nuovo amore in vista a Terra Amara: protagonisti di una nuova dinamica romantica saranno Gulten e Cetin, ma per loro la strada della felicità non sarà facile da percorrere. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, dopo il primo incontro, tra la domestica di Hunkar e il fidato uomo di Fekeli accadrà qualcosa che turberà la giovane. La sorella di Gaffur subirà un'atroce violenza da parte di Ercument, il cugino di Demir. Eesterà tanto scioccata che, anche essendo rimasta affascinata dal ragazzo, Gulten rifiuterà il corteggiamento di Cetin, che proverà ad avvicinarsi a lei.

Il primo incontro tra Cetin e Gulten

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la trama della soap turca, nelle prossime puntate la passione di Gulten per Yilmaz andrà scemando, soprattutto quando la domestica avrà modo di incontrare Cetin. Lo farà a un matrimonio, dove si recherà per aiutare la sposa a vestirsi e lo farà su richiesta della padrona Hunkar. Gulten potrà partecipare ai festeggiamenti a cui sarà presente anche Cetin. Il fidato uomo di Fekeli noterà da subito la bellezza della ragazza e, dopo averle fatto i complimenti per l'abito indossato, non potrà fare altro che osservarla per tutta la serata.

Anche Gulten resterà impressionata dall'uomo, tanto che ricambierà i suoi sguardi e penserà a lui una volta giunta a casa.

La giovane, però, dovrà affrontare un momento difficile: il cugino di Demir, Ercument, svilupperà per lei un insano quanto pressante interesse. Quando il nipote di Hunkar si ritroverà in un posto appartato con la domestica, nonostante il rifiuto di quest'ultima, approfitterà fisicamente di lei. Sarà Yilmaz a salvare l'amica e poi per difenderla, dopo una colluttazione, ucciderà Ercument.

Gulten fredda con il fidato uomo di Fekeli

Gulten resterà turbata dalla situazione e chiederà a Hunkar e Fekeli, giunti sul posto per liberarsi del corpo di Ercument, di non dire niente a nessuno. La domestica temerà che quello che le è accaduto diventi di dominio pubblico e inizierà a chiudersi in se stessa per non alimentare il gossip.

Per questa ragione il nascente rapporto con Cetin rischierà di finire prima ancora di iniziare.

Quando Cetin proverà a contattare la giovane, dopo il primo incontro al matrimonio, avrà purtroppo un'amara delusione. La sorella di Gaffur respingerà il corteggiamento dell'uomo di Fekeli, mostrandosi fredda e distaccata. Cetin si arrenderà o continuerà ad avvicinarsi a Gulten mosso da reale interesse? Per scoprire cosa succederà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.