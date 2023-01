Da non perdere le puntate di Un posto al sole in onda questa settimana su Rai 3 alle 20:50 perché Alice farà una scelta drammatica che farà preoccupare molto Marina, tanto da chiedere aiuto a Elena. La situazione prenderà una piega inaspettata e incontrollabile, che potrebbe finire anche in tribunale, se Alice non tornerà sui suoi passi. In tutto ciò, che ruolo avrà Chiara? Resterà comunque vicino a Nunzio dopo aver saputo che cosa è successo? Di seguito, quello che succederà nei nuovi episodi.

Un posto al sole anticipazioni: Alice e Nunzio si incontrano per l'ultima volta

Nunzio è stato chiaro con Alice, dicendole di voler chiudere la loro frequentazione perché innamorato di Chiara. Del resto, era stata proprio lei ad assicurargli di non desiderare altro che puro divertimento. Con il passare del tempo e soprattutto con l'arrivo di Chiara, Alice si è sentita esclusa e ha incassato il colpo dopo la sfuriata di Nunzio a casa sua.

Abituata ad avere tutto e subito, come può accettare una sconfitta? Nelle prossime puntate di Un posto al sole Alice e Nunzio si incontreranno per l'ultima volta ma in quelle poche ore la reputazione e la vita stessa di Nunzio verrà mandata in frantumi dalla giovane nipote di Marina.

Un posto al sole prossime puntate: Alice accusa pesantemente Nunzio

La serata di Alice e Nunzio avrà conseguenze inaspettate e molto gravi. Come raccontano infatti le anticipazioni di Un posto al sole Alice sarà pronta a rovinare Nunzio per un suo capriccio. Le accuse che gli muoverà saranno molto pesanti, tanto che a Palazzo Palladini tutti saranno in fermento.

Roberto, Marina ed Elena non si capaciteranno di quanto successo, mentre Nunzio avrà il sostegno di Franco e Silvia. A seguito delle accuse di Alice, Elena e Angela rischieranno di mettere fine alla loro amicizia e saranno vicinissime a intraprendere un'azione legale.

Upas: Alice potrebbe accusare Nunzio di averla aggredita

Che cosa dirà di così grave Alice ai danni di Nunzio?

I fan di Un posto al sole sono furiosi e sui social stanno commentando le ultime anticipazioni pubblicate in rete. Stando alle ipotesi più accreditate, Alice potrebbe incastrare Nunzio accusandolo di aver abusato di lei. Un dettaglio da non sottovalutare è che Nunzio ammetterà le sue colpe, sebbene respingendo ciò che ha detto la nipote di Marina.

Alice, invece, inizierà a essere tormentata dai sensi di colpa. Ci si chiede se ragionerà sulle conseguenze del suo gesto e metterà da parte l'egoismo e la voglia di vendicarsi, salvando la reputazione di un ragazzo che ha commesso l'errore di cedere alle sue avance. Resta poi da capire che cosa farà Chiara, ormai a conoscenza del tradimento di Nunzio.