Blackout in diretta durante Viva Rai 2 lo show di Fiorello campione di ascolti della fascia mattutina di Rai 2. Anche questo giovedì 19 gennaio, lo showman siciliano era al timone della sua trasmissione, pronto a regalare il buonumore e l'allegria ai tantissimi spettatori che lo seguono tutti i giorni alle 7:15 alle 8 circa.

Ad un certo punto, però, Fiorello si è ritrovato al buio ed ha fermato per qualche secondo la diretta dello show, in attesa di capire dalla regia cosa stesse accadendo.

Blackout in diretta per Fiorello durante Viva Rai 2 del 19 gennaio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viva Rai 2 è tornato in onda anche oggi con una nuova puntata in diretta su Rai 2. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, quando ad un certo punto si è verificato un piccolo "incidente di percorso".

Un blackout in diretta ha fatto saltare la luce e, di conseguenza, Fiorello e il cast del suo show mattutino, si sono ritrovati al buio.

In un primo momento Fiorello ha fermato lo show, non sapendo se era ancora in diretta su Rai 2 oppure se fosse tutto fermo.

'Ditemi che è successo', blackout in diretta nello show di Fiorello (Video)

"Ma siamo in onda o no?", esclama Biggio, spalla comica al fianco di Fiorello nel programma, dopo essersi ritrovati al buio.

"Ma che è successo? Ditemi che è successo", esclama anche Fiorello chiedendo così alla regia a ai suoi autori cosa sta accadendo.

"Facciamo una diretta Instagram", propone subito Biggio chiedendo a Fiorello di proseguire la messa in onda dello show sui social.

Alla fine, però, il segnale televisivo non è mai andato via e, nonostante il blackout, Fiorello e il suo cast hanno proseguito la diretta di Viva Rai 2 seppur con una luce di emergenza, in attesa che la situazione venisse ripristinata e si tornasse di nuovo alla normalità.

Intanto, dopo la pausa natalizia, il ritorno di Viva Rai 2 è stato accolto con ottimi risultati dal punto di vista auditel nella mattinata della seconda rete della tv di Stato.

Volano gli ascolti per Fiorello e il suo Viva Rai 2

La media di spettatori risulta essere di circa 700 mila spettatori al giorno, con punte di oltre un milione di Italiani raggiunti durante la messa in onda quotidiana.

Lo share del programma di Fiorello si aggira su una soglia del 14-15% e, durante il primo ciclo di appuntamenti trasmessi nel corso del 2022, si è arrivato a toccare anche il 17% di share nella fascia mattutina che va dalle 7:15 alle 8 circa.

Un grande successo per il nuovo morning-show di Rai 2 che, con questi risultati d'ascolto, riesce a dare filo da torcere al TG1 Mattina in onda nella stessa fascia oraria sulla rete ammiraglia, fermo ad una media del 10-11% di share.