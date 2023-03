Sono trapelate nuove informazioni sulle tempistiche con le quali torneranno in onda i programmi di Maria De Filippi: i daytime di Amici e Uomini e Donne, ad esempio, ripartiranno lunedì 6 marzo, dopo circa 10 giorni di stop. Lo speciale del talent-show che era previsto per domenica scorsa, invece, dovrebbe essere recuperato domenica 5 marzo a partire dalle ore 14.

Ancora nessuna certezza, infine, su quando sarà registrata l'ultima puntata pomeridiana prima dell'inizio del serale.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

La morte di Maurizio Costanzo ha cambiato i palinsesti Mediaset dell'ultima settimana: tutte le trasmissioni di Maria De Filippi si sono fermate il 24 febbraio e le registrazioni che c'erano in programma sono state cancellate giorno dopo giorno.

Per mercoledì 1° marzo erano previste le ultime riprese stagionali della prima fase di Amici: nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità dell'annullamento di questo appuntamento, peraltro decisivo per molti ragazzi della scuola.

Attualmente non si sa ancora quando si svolgerà la 23^ puntata del talent-show, ma i fan concordano nell'ipotizzare che il cast non dovrebbe ritrovarsi prima della prossima settimana.

In rete si vocifera anche che potrebbe non esserci Maria De Filippi alla conduttrice delle registrazioni che si terranno a breve, ma è troppo presto per saperlo con certezza.

Le teorie degli spettatori di Amici

La notizia delle scorse ore è che i daytime dei programmi di Maria De Filippi torneranno a far compagnia al pubblico lunedì 6 marzo.

La pausa di Amici e Uomini e Donne, dunque, andrà avanti ancora per qualche giorno nel rispetto del lutto che ha colpito la conduttrice venerdì scorso.

Per quanto riguarda il recupero del 22^ puntata del talent-show, si pensa a domenica prossima come data ideale: visto che la registrazione prevista per il 1° marzo è stata cancellata, sta circolando l'ipotesi che lo speciale rimasto in sospeso possa essere proposto il 5 marzo, ovvero un giorno prima che ricominci il pomeridiano.

L'inizio del serale è fissato per sabato 18 marzo, ma tutti questi slittamenti potrebbero incidere anche sull'esordio della nuova fase del format di Canale 5.

Gli allievi di Amici già promossi al prime time

Il serale di Amici, inoltre, potrà partire solo quando sarà completato il cast di allievi che vi parteciperanno: ad oggi, infatti, sono solamente 10 i talenti che hanno conquistato la maglia oro e hanno la certezza di prendere parte alla prima puntata del 18 marzo.

Quando ricominceranno le riprese, alunni e professori daranno vita al 23° speciale, quello che potrebbe essere intitolato "dentro o fuori". Nel corso di quell'appuntamento, infatti, tutti i ragazzi ancora a rischio scopriranno se entreranno a far parte di una delle tre squadre del prime time oppure se dovranno tornare a casa ad un passo dal sogno.

Giovedì 23 febbraio, ad esempio, il cantante Mezkal e il ballerino Paky sono stati eliminati dai loro insegnanti di riferimento: Mattia, Samu, Alessio, Federica e Wax, invece, sono stati promossi alla nuova fase.

A questi cinque talenti appena citati, si aggiungono quelli che hanno ottenuto la felpa dorata nelle scorse puntate: Isobel, Ramon, Maddalena, Gianmarco e Angelina.

A non conoscere ancora il proprio destino nella scuola, infine, sono rimasti in sette: Megan, Benedetta, Aaron, Piccolo G, NDG, Niveo e Cricca. Spetterà ai sei docenti della commissione interna emettere gli ultimi verdetti durante l'ultima registrazione stagionale del pomeridiano, quella che darà ufficialmente il via al serale.