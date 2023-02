L'improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo ha cambiato la programmazione di Canale 5: Amici, Uomini e Donne e C'è posta per non sono andati in onda negli ultimi giorni, e Mediaset non ha ancora ufficializzato le date in cui tutte queste trasmissioni saranno recuperate. Per quanto riguarda il 22° speciale del talent-show condotto da Maria De Filippi, si dice che dovrebbe essere proposto ai telespettatori domenica 5 marzo, ovvero con una settimana di ritardo rispetto a quando era previsto.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La 22esima registrazione di Amici si è svolta giovedì 23 febbraio, ma il pubblico di Canale 5 non l'ha ancora vista: venerdì scorso è venuto a mancare Maurizio Costanzo, perciò Mediaset ha deciso di variare la programmazione delle sue reti per rendere omaggio all'amatissimo giornalista che per decenni è stato uno dei suoi volti di punta.

Negli ultimi giorni, dunque, sono saltati tutti gli show condotti da Maria De Filippi ma anche alcune fiction che erano previste nel weekend: nel daytime, invece, le soap opera come Beautiful e Terra amara hanno preso il posto di Uomini e Donne, fermo sempre nel rispetto del lutto che ha colpito la sua conduttrice (anche le nuove registrazioni sono state annullate).

Ad oggi, lunedì 27, ancora non ci sono certezze su quando torneranno tutte queste trasmissioni, ma certamente non accadrà nelle prossime ore: a partire dalle ore 14:00, infatti, Canale 5 proporrà la diretta dei funerali di Maurizio Costanzo con uno speciale di Verissimo e del Tg 5.

Attesa per il ritorno di Amici

Nell'attesa che Mediaset renda ufficiali le date in cui tutti i programmi di Maria De Filippi torneranno in onda (tutti i format sospesi hanno qualche puntata registrata "in cantiere"), i fan stanno facendo delle ipotesi su quando questo accadrà.

Per quanto riguarda Amici, per esempio, i siti d'informazione sostengono che i daytime dovrebbero riprendere già domani (martedì 28 febbraio), mentre il 22° speciale potrebbe essere proposto agli spettatori domenica 5 marzo. Giovedì prossimo si sarebbe dovuto registrare l'ultimo appuntamento prima dell'inizio del serale, ma sembra sempre più concreta l'ipotesi che queste riprese slitteranno di una settimana.

Le eliminazioni di Paky e Mezkal, e le maglie oro assegnate a Mattia, Federica, Wax, Samu e Alessio, dovrebbero essere mostrate alla gente a casa nel weekend, quando potrebbe tornare anche C'è posta per te dopo un turno di stop.

U&D, C'è posta per te e Amici fermi per Maria

Non solo le riprese di Amici sono in stand-by: lunedì 27 e martedì 28 febbraio, infatti, erano previste due nuove registrazioni di Uomini e Donne.

Oggi, in particolare, Federico Nicotera avrebbe dovuto fare la sua scelta tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani, portando a termine un percorso lunghissimo e tormentato.

Da quando è stata ufficializzatala scomparsa di Maurizio Costanzo, però, tutti i siti hanno confermato che tutti i programmi di Maria De Filippi si sarebbero giustamente fermati per un periodo.

I nuovi appuntamenti con il dating-show e il talent di Canale 5, dunque, sono slittati a data da destinarsi nel rispetto del dolore che la conduttrice e la sua famiglia stanno vivendo.

Mediaset non ha ancora rivelato quando riprenderà la regolare programmazione, quindi non ci sono informazioni certe neppure sui giorni in cui verranno registrate le puntate di U&D e di Amici che dovrebbero fare compagnia al pubblico televisivo all'inizio di marzo.

Attorno a sabato 18, inoltre, dovrebbe cominciare il serale e il cast è ancora incompleto: le prossime settimane saranno decisive per capire cosa ne sarà di tutti questi format attualmente sospesi.