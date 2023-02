Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana targata Wayne Doyle, in merito alle puntate che andranno in onda mercoledì 8 e giovedì 9 marzo raccontano che Otello Testa, circondato dall'affetto e dal supporto morale di parenti e amici, si preparerà a dare l'ultimo saluto alla moglie Teresa Diacono. Samuel Piccirillo, intanto, accetterà la proposta di Micaela Cirillo di esibirsi come spogliarellista per la Festa della Donna al Vulcano, nel frattempo Marina Giordano non riuscirà ad abituarsi all'idea che nella vita di Roberto Ferri dovrà necessariamente esserci anche Lara Martinelli.

Riccardo Crovi, invece, sarà distratto da alcune beghe professionali, nonostante la fidanzata Rossella Graziani avrebbe bisogno di supporto dopo la morte della nonna. La distanza tra Giancarlo Todisco e Silvia, infine, sarà sempre più marcata.

Otello si preparerà a dare l'ultimo salute alla moglie Teresa

Gli spoiler di Un posto al sole riguardo gli episodi che andranno in onda mercoledì 8 e giovedì 9 marzo sulla terza rete Rai, rivelano che giungerà il momento per Otello di affrontare la sofferenza legata alla morte della moglie Teresa.

Al fianco di Testa ci saranno parenti e amici, i quali lo supporteranno con il loro affetto, così tutti insieme daranno l'ultimo saluto alla signora Diacono.

Samuel accetterà di esibirsi come spogliarellista

Le trame dello sceneggiato italiano di Rai 3, per ciò che concerne le puntate che saranno trasmesse mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, anticipano che Micaela proporrà a Samuel di esibirsi come spogliarellista durante la serata organizzata al Vulcano in onore della Festa della Donna.

Piccirillo accetterà di buon grado tale proposta e ciò farà crescere ulteriori tensioni tra Cirillo e Speranza.

Michele interverrà personalmente dopo un ulteriore attacco al Vulcano

Le anticipazioni della soap opera italiana di Rai 3, in merito agli episodi di mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, svelano che Marina, nonostante passino i giorni, continuerà a non riuscire a metabolizzare che la presenza di Lara continuerà a far parte della vita di Roberto.

Rossella, in pena per la morte della nonna, cercherà conforto nel partner, ma il dottor Crovi sembrerà porgere l'attenzione principalmente su alcune questioni inerenti il lavoro.

La distanza tra Giancarlo e Silvia parrà farsi sempre più marcata, nel frattempo Michele deciderà di intervenire personalmente a seguito dell'ennesimo attacco fatto al Vulcano. Si presenterà, infine, per Otello scelta ardua da compiere.