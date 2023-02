Mentre in studio è in corso una nuova registrazione di Amici , il daytime di Canale 5 ha aggiornato gli spettatori su una cosa che è successa nella scuola nei giorni scorsi. Il prof Todaro ha deciso di prendere nella sua squadra una ballerina di latinoamericano che era ferma da tre anni per un infortunio. I ragazzi della classe hanno commentato con freddezza la scelta di Raimondo di dare la felpa a Benedetta nonostante non sia al top della sua forma fisica.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Il pomeridiano di Amici che è andato in onda il 1° febbraio, ha fatto un po' di chiarezza sulle ultime scelte di uno dei professori dalla scuola.

Raimondo Todaro ha eliminato Eleonora dopo averla vista al lavoro per un mese e oggi, quando mancano poche settimane al serale, ha deciso di puntare su un'altra ballerina di latinoamericano.

Il daytime odierno è iniziato con l'incontro in studio tra il docente e una ragazza di nome Benedetta . La giovane si è esibita sia da sola che in coppia con il professionista Umberto, dopodiché ha raccontato di essere ferma da tre anni a causa di un grave infortunio.

"Quanto tempo ti serve per tornare in forma?", ha chiesto il siciliano alla danzatrice prima di spiazzare lei e tutto il pubblico a casa con un gesto inaspettato.

I pareri dei talenti di Amici

Todaro ha invitato Benedetta ad avvicinarsi all'unico banco "vuoto" (ovvero senza il nome), sotto al quale ha trovato la felpa azzurra che viene consegnata a tutti i titolari della scuola.

La ballerina di latinoamericano, dunque, è una nuova allieva di Amici ed è entrata a far parte del team capitanato da Raimondo.

Il resto della classe ha visto tutto quello che è successo in un video che è stato mostrato in casetta, e i commenti pungenti di qualcuno non sono mancati.

Quasi tutti i danzatori hanno concordato nell'affermare che il professore ha fatto un azzardo a prendere nella sua squadra una ragazza che non ballava da tre anni, anche perché non è scontato che riesca a mettersi al pari con gli altri che studiano e si esercitano da mesi.

Vedendo la new entry Benedetta fare un passo a due con Umberto, Mattia si è lamentato: "Io sono qui dall'inizio e non ho mai potuto fare il mio".

Il giovane, dunque, ha protestato perché fino ad oggi non gli è mai stata data la possibilità di esibirsi nello stile di danza in cui riesce meglio, quello in coppia.

Attesa per gli spoiler di Amici

Le decisioni che Raimondo sta prendendo ultimamente, fanno discutere sia dentro che fuori la scuola di Amici.

In uno dei daytime che sono stati trasmessi in tv in questi giorni, ad esempio, Megan ha parlato di Todaro dicendo che non si sente valorizzata da lui: sebbene sia il suo professore dall'inizio dell'anno, la ballerina sostiene che le coreografie che ha dovuto preparare non l'hanno mai messa in risalto per quello che sa fare veramente.

Fatta eccezione per Mattia e Megan, il team del siciliano è stato rinnovato completamente nell'ultimo periodo: il danzatore hip-hop Alessio ha preso il posto di Samuel (che ha ricevuto una borsa di studio all'Accademia di Monaco di Baviera grazie all' intercessione della maestra Celentano), la latinista Eleonora è stata eliminata subito dopo il 18° speciale a nemmeno un mese di distanza dal suo ingresso, e Benedetta è stata scelta nonostante non balli da tre anni.

Tra le anticipazioni della registrazione del 1° febbraio, potrebbero esserci anche le lamentele degli allievi di Todaro che recentemente hanno chiesto aiuto ad altri docenti per cercare di crescere e migliorare le loro prestazioni sul palco.