Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Beautiful trasmesse a metà febbraio negli Usa. Le trame dello sceneggiato ambientato in una casa di moda rivelano che Douglas dovrà scegliere se stare con Hope Logan o Thomas Forrester. Deacon Sharpe, invece, vorrà tornare insieme a Sheila Carter (Kimberlin Brown).

Beautiful, anticipazioni: Douglas deve decidere se stare con Hope o Thomas

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate americane trasmesse dal 13 al 17 febbraio in prima visione tv, rivelano che Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton) e Thomas attenderanno la decisione di Douglas.

Il bambino, infatti, si troverà in una posizione difficile quando si ritroverà nel bel mezzo di una battaglia legale tra i suoi genitori. In questo frangente, il giudice Gomez chiederà a Douglas di scegliere tra Hope e Thomas. Per questo motivo, questi ultimi saranno costretti a mettere i dissapori alle spalle per il bene del loro figlio. Nel frattempo, la scelta del più piccolo dei Forrester coinvolgerà anche Taylor e Brooke. Le due donne appariranno concordi nel dire che fin quando il loro nipote è felice e in salute, ogni scelta che deciderà di fare sarà ben accetta. Un clima di pace che le due grandi rivali raggiungeranno dopo la loro decisione di allontanarsi da Ridge.

Eric dà preziosi consigli a suo nipote

Nelle nuove puntate di Beautiful, in programma tra un anno in prima visione sui teleschermi di Canale 5 a causa della differenza di emissione con la Cbs, Eric Forrester tornerà ad avere un ruolo di primo piano nelle vicende ambientate alla casa di moda. Questa volta, il capofamiglia sarà chiamato a dare qualche consiglio a Thomas su come essere un padre decente e su come tornare nelle grazie della famiglia Forrester dopo la scelta di esiliarlo in seguito allo scandalo avvenuto durante le mancate nozze tra Ridge e Taylor.

Deacon disposto a tutto pur di riprendersi Sheila nelle nuove puntate di Beautiful

Inoltre, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Deacon Sharpe, il padre di Hope Logan. In particolare, l'ex detenuto sembrerà determinato ad avere una seconda chance con Sheila. L'uomo, infatti, deciderà di rischiare il tutto per tutto pur di riavere la madre biologica di Fin tutta per sé.

Una decisione che potrebbe mettere il futuro della storia di Sheila con Bill nei guai se non riuscirà a mettere un freno a Deacon. L'uomo riuscirà a strappare l'amata dalle braccia del magnate?

In attesa di conoscere come andrà a finire, si ricorda che Beautiful è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:50 sui teleschermi di Canale 5, mentre le puntate perse possono essere riviste sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".