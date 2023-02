Continuano le interrogazioni dei professori di Amici, in vista delle ultime due registrazioni, prima dell'inizio del serale. Il daytime del 21 febbraio, infatti, è cominciato con gli esami che Lorella Cuccarini ha fatto ai ragazzi del suo team: dopo aver dato la maglia oro ad Angelina, ora l'insegnante di canto dovrà decidere chi altro promuovere tra Cricca, Niveo ed NDG. La stessa opportunità è stata data a Rudy Zerbi che ha valutato la crescita dei "suoi" Piccolo G, Aaron e Mezkal.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La prima parte del pomeridiano di Amici del 21 febbraio è stata dedicata all'incontro che Lorella ha avuto con i componenti della sua squadra: la prof di canto ha avvisato i suoi "pupilli" che, a breve, dovrà prendere delle decisioni molto importanti e non è detto che tutti loro otterranno la maglia oro.

Cricca è stato il primo ad affrontare l'esame e, nonostante qualche incertezza al pianoforte, sembra aver convinto la sua tutor.

Niveo, invece, ha interpretato la cover "Coraline" e poi ha scelto di eseguire "La musica non c'è" su richiesta della sua docente. Il ragazzo ha dimenticato qualche parola del testo ma è riuscito ad andare avanti e a portare a termine l'esibizione.

Cuccarini, poi, ha spiazzato sia gli alunni che il pubblico quando ha concluso le verifiche senza interpellare NDG. La scelta della prof di non far cantare il rapper ha confuso sia quest'ultimo che i fan.

"Forse non è convinta di nessuno dei tre", ha commentato Cricca una volta rientrato in casetta con i compagni.

Le verifiche della commissione interna di Amici

NDG si è sfogato anche con una vocal coach su quello che era appena successo in studio: il cantante avrebbe voluto dire a Lorella quanto sarebbe importante per lui partecipare al serale, invece è rimasto in silenzio quando lei l'ha "ignorato", nel momento dedicato alle verifiche.

Esattamente come Zerbi, anche Lorella Cuccarini è stata molto enigmatica durante l'interrogazione ai componenti della sua squadra: la professoressa non ha lasciato trasparire emozioni, né positive né negative, confondendo sia i ragazzi che il pubblico a casa.

Guardando i daytime di Amici che sono andati in onda il 20 e 21 febbraio, gli spettatori si sono fatti un'idea su chi sarebbe più a rischio tra i titolari che sono stati esaminati: Piccolo G ha sbagliato l'attacco del brano e Rudy non l'ha presa bene, NDG non ha avuto la possibilità di cantare e secondo molti questo non sarebbe un buon segno per il prosieguo della sua avventura nella scuola.

Uno scherzo per la maestra di Amici

La puntata odierna di Amici è continuata con la messa in onda di uno scherzo che Isobel e Gianmarco hanno fatto alla maestra Celentano per Carnevale. La ballerina ha finto di essere rimasta chiusa in sala relax in un momento di sconforto e di voler parlare solo con la sua insegnante.

Quando Alessandra è arrivata gli studi ha potuto comunicare con l'allieva da dietro una porta e si è sentita dire più volte: "Posso chiamarti nonna? Me la ricordi tanto".

Il siparietto è andato avanti per un po', finché non sono arrivati i Vigili del Fuoco e hanno aperto la porta con la forza: entrando nella stanza, la docente di danza classica ha scoperto che era tutta una burla e lei ci è cascata in pieno.

Convocazione in studio, infine per Megan. Todaro ha chiesto alla ragazza di eseguire una coreografia sui tacchi, il tutto davanti a Emanuel Lo che era in collegamento da casa sua.

Il prof di latinoamericano ha sostenuto che la giovane sarebbe addirittura peggiorata col passare dei mesi: "Hai carisma, ma se carichi rischi di cadere sul volgare". Raimondo, dunque, non è convinto che la sua ex alunna meriti l'accesso al serale a fronte dei pochi miglioramenti che avrebbe fatto da quando è nella scuola.