Negli episodi dello sceneggiato turco Terra amara, che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) divorzieranno.

La dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) intanto comincerà a non sopportare il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), dopo aver appreso che è figlio di suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Trame turche di Terra amara: Sermin apprende che sua figlia si è sposata

Il matrimonio tra Sabahattin e Şermin giunge alla conclusione. Dopo che la donna e Hatip Tellidere (Mehmet Polat) verranno arrestati con l’accusa di adulterio, il dottor Sabahattin farà perdere le sue tracce per diversi giorni, destando preoccupazione anche nel Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk).

Proprio nel periodo della “sparizione”, il tribunale notificherà a Sabahattin il suo divorzio, ma la collega e amica Müjgan non potrà dargli subito la lieta notizia perché non saprà dove rintracciarlo. Alla fine l'uomo tornerà a Cukurova e scoprirà di essere formalmente divorziato.

Intanto Sermin riceverà da Füsun (Yeliz Doğramacılar) una lettera in forte ritardo da parte della figlia Betül (İlayda Çevik) che la invitava a prendere parte alle sue nozze con Pier: ovviamente si arrabbierà molto per non essere stata presente al giorno più importante della vita di sua figlia. Inoltre Sermin rimarrà senza parole quando il suo ormai ex marito le dirà che lui invece ha partecipato al lieto evento: il dottor Sabahattin tranquillizzerà la donna, assicurandola che Pier è un bravo ragazzo.

Zuleyha si prende un passeggino per errore, Mujgan vieta a Yilmaz di giocare con Adnan

Intanto al centro della scena ci sarà anche Müjgan, dopo aver scoperto che in realtà Adnan è nato dalla passata storia d’amore tra Yilmaz e Zuleyha (Hilal Altınbilek). La dottoressa verrà a conoscenza di tale verità ascoltando una conversazione tra la rivale e il collega Sabahattin.

Mujgan sarà incredula e rinuncerà a essere sincera con il marito. Con il passare dei giorni, Akkaya crederà che il nervosismo della sua amata sia legato alla gravidanza. In particolare Mujgan perderà le staffe, quando Adnan inizierà a muovere i primi passi: a infastidire la donna sarà l’atteggiamento di Yilmaz, che non perderà l’occasione per giocare con il bambino.

La dottoressa se la prenderà con Zuleyha, chiedendole di badare a suo figlio. La situazione prenderà una brutta piega, quando quest’ultima per sbaglio userà il passeggino che il suo ex aveva comprato per il bimbo che aspetta Mujgan, scambiandolo per un regalo di Demir (Murat Ünalmış).

Appena si accorgerà del fraintendimento, Altun farà riavere l’oggetto ai due coniugi, facendo i conti con la sfuriata di Mujgan: la dottoressa farà presente a Zuleyha che il passeggino non è più in buone condizioni poiché suo figlio ci è salito sopra con le scarpe sporche. Yilmaz rimarrà spiazzato dalla dura reazione della consorte.