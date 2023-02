L'amore tra Gulten e Cetin, nonostante l'interesse reciproco, stenterà non poco a decollare: nelle prossime puntate di Terra Amara. Il fidato uomo di Fekeli dovrà incassare un nuovo rifiuto da parte della domestica.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la dolce sorella di Gaffur - dopo la violenza subita da parte di Ercument - sentirà che il suo onore è stato macchiato per cui non si sentirà pronta a diventare la moglie di Cetin. Nonostante ciò, Gulten continuerà a tenere segreto a tutto l'affronto subito.

Cetin fa visita in ospedale a Gulten

Secondo le anticipazioni della soap turca la domestica Gulten sarà coinvolta in vari vicende. Infatti, oltre ad impegnarsi in prima persona per rendere possibili gli incontri tra Zuleyha e Yilmaz, la sorella di Gaffur dovrà convivere con il grande dolore provocato dalla violenza subita da parte di Ercument. L'abuso le impedirà di sentirsi pronta a iniziare una relazione con Cetin che a più riprese dimostrerà un grande interesse per la ragazza. Infatti, pur provando interesse per l'uomo, Gulten lo respingerà.

Dopo essere rimasta intossicata dai polli avariati che Hatip ha venduto a Gaffur per una festa organizzata dagli Yaman, Gulten finirà in ospedale e Cetin con la scusa di portare dei fiori da parte di Fekeli farà visita alla ragazza.

Ma anche in questo caso, Gulten si rifiuterà di spiegargli i motivi per cui continua a respingerlo. I sentimenti di Cetin però saranno sinceri così l'uomo non si arrenderà e invece di fare un passo indietro manderà un biglietto alla sua innamorata chiedendole un incontro al lago di sera. Gulten deciderà questa volta di accettare, stupendo così il ragazzo.

La proposta di matrimonio di Cetin a Gulten

All'incontro, Cetin dirà apertamente a Gulten che ha intenzione di chiedere la sua mano al fratello Gaffur, visto che i suoi genitori sono morti. La domestica, nonostante nutra un grande interesse per il braccio destro di Fekeli, rifiuterà la proposta di matrimonio e scoppierà in lacrime.

Non dirà però neanche in questa circostanza quali siano i reali motivi che la spingono a essere fredda nei suoi riguardi, lasciando pertanto Cetin perplesso e senza alcun tipo di spiegazione.

Gulten si sentirà ancora 'sporca' per l'affronto subito dall'ormai defunto Ercument. La felicità per la domestica sembrerà essere quindi ancora ben lontana dal realizzarsi.