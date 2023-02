Oggi, lunedì 13 febbraio, gli addetti ai lavori potrebbero aver spoilerato il nome del prossimo eliminato di Amici 22. Mentre su Canale 5 andava in onda il daytime, i fan più attenti si sono accorti che un allievo della categoria canto non partecipa alla gara di creatività che è stata indetta nelle scorse ore su Tik Tok. L'unico titolare a non aver postato un video nel quale mette in evidenza la sua estrosità, è Jore: un parere che stanno condividendo molti spettatori, è che il giovane potrebbe essere stato sostituito da Rudy Zerbi con Mezkal durante la settimana.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Poco prima che iniziasse il pomeridiano di Amici del 13 febbraio, sui profili social della trasmissione è stato dato il via ad una gara un po' particolare: tutti gli allievi (o quasi), infatti, hanno pubblicato sui loro account di Tik Tok un video creativo con l'obiettivo di ricevere più "like" dei compagni di classe.

A questa competizione, però, non partecipa un ragazzo che ufficialmente fa ancora parte del cast: Jore, cantautore del team Zerbi, è l'unico titolare a non prendere parte a questa speciale gara.

Il fatto che il rapper non figuri tra coloro che hanno messo in mostra la loro estrosità in diversi ambiti (Cricca, per esempio, ha indossato una tuta e si è improvvisato ballerino di ginnastica artistica), sta portando molti fan a pensare che potrebbe non essere più in casetta.

L'avvertimento del docente di Amici

Secondo la maggior parte delle persone che guardano Amici, dunque, la produzione avrebbe spoilerato l'uscita di uno degli allievi condividendo sui social network la schermata di chi sta partecipando alla gara di creatività.

Gli addetti ai lavori, dunque, potrebbero aver commesso un piccolo errore mostrando la schermata degli attuali titolari della scuola senza Jore e con Mezkal: se il cantante del team Zerbi non è tra i talenti che si stanno sbizzarrendo su Tik Tok, il nuovo arrivo c'è e si è subito messo in mostra con un filmato particolare.

Nel corso dell'ultimo speciale che è andato in onda, Rudy ha anticipato che opterà per la sostituzione di uno tra Aaron, Piccolo G e Jore per dare spazio al rapper che ha notato ai provini e al quale vuole dare una chance.

L'assenza di Jore alla competizione del 13 febbraio, dunque, potrebbe essere un concreto indizio sul fatto che alla fine sarà proprio lui a lasciare il posto al cantautore che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto domenica scorsa.

Attesa per la prossima registrazione di Amici

I fan di Amici pensavano che Rudy avrebbe sostituito uno dei suoi allievi nel corso della prossima registrazione di Amici (prevista per venerdì 17 febbraio), ma gli indizi che stanno circolando sui social potrebbero anticipare il tutto.

I daytime che andranno in onda da qui al giorno in cui sarà realizzato il 21° speciale, dunque, andranno seguiti con attenzione perché ognuno di essi potrebbe essere quello giusto per scoprire la decisione finale di Zerbi sui ragazzi del suo team.

Manca poco più di un mese all'inizio del serale e i professori hanno assegnato soltanto due maglie oro: Isobel e Ramon, infatti, sono ancora gli unici ad aver ottenuto il pass per la nuova fase del talent-show, quella che esordirà a metà marzo su Canale 5.

Le puntate domenicali che sono rimaste, dunque, saranno decisive per quasi tutti i titolari della scuola: nelle prossime settimane, infatti, cantanti e ballerini dovranno impegnarsi al massimo per cercare di convincere i loro insegnanti di riferimento a promuoverli, consegnandogli la felpa dorata che ufficializzerà la loro partecipazione agli appuntamenti in prime time.