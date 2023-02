Più che nota al grande pubblico televisivo per essere una delle 'signore' di Canale 5 (assieme a pochissime altre della rete Mediaset), Barbara D'Urso sta per abbandonare momentaneamente i panni di conduttrice tv per (ri)vestire quelli di attrice di teatro. La data da segnalare al riguardo sul calendario è quella di domani, giorno di San Valentino, quando al Teatro Nazionale di Milano andrà in scena la commedia "Taxi a due piazze". Lo spettacolo diretto da Chiara Noschese vedrà la D'Urso ritornare sul palcoscenico dopo 15 anni di assenza dalle scene.

Alla vigilia del debutto la conduttrice si è raccontata senza filtri a Leggo.it parlando a 360 gradi del suo personaggio e del proprio lavoro.

Barbara D'urso: 'Il lavoro non mi ha mai spaventato, non avevo piani B'

'Nel 1980 ero a Domenica In con Pippo Baudo, lavoravo a programmi su Telemilano e a sceneggiati in Rai come Delitto in via Teulada. Il lavoro non mi ha mai spaventato, non avevo piani B' ha innanzitutto evidenziato la D'Urso rispondendo ad una domanda sui suoi esordi. 'Nel weekend avevo del tempo libero, ora lo impiegherò recitando in giro per l’Italia. Ho sfruttato ogni momento della giornata per incastrare le prove e l’impegno a Pomeriggio Cinque, e finché non debutterò starò sul filo dell’adrenalina' ha proseguito la nota conduttrice sottolineando come sia nata l'idea di riprendere a calcare le scene teatrali.

Insieme a lei sul palco ci saranno anche Rosalia Porcaro, Franco Oppini e l'attore Gianpaolo Gamberi.

Barbara D'urso instancabile e sempre piena di energia: 'L'adrenalina ti tiene viva'

'L’adrenalina è quella che ti fa sentire viva e che ti fa affrontare missioni apparentemente impossibili. Dovremo riempire ogni sera un teatro da 1500 posti.

E per di più farlo ridere' ha riferito la D'Urso, parsa più elettrizzata per via della nuova sfida che spaventata o sotto pressione. Del resto le luci di ribalta non possono fare 'paura' ad un personaggio così abituato ad esprimersi in pubblico venendo continuamente giudicato per le proprie performance.

Un momento di grandi novità insomma professionali e personali, al riguardo basti pensare che Barbara D'Urso ha rivelato di essere diventata nonna.

La conduttrice, nel corso dell'intervista, si è poi detta ' orgogliosa e soddisfatta di essere la prima a portare in scena la versione femminile della commedia' che è stata riscritta proprio per lei da Ray Cooney.

Sul palco Barbara vestirà i panni della tassista Giulia, un personaggio che come ha raccontato lei stessa, è totalmente diverso dal suo modo di essere. Giulia infatti dovrà gestire due mariti ed è una donna bigama e bugiarda. Barbara D'urso, che ha sottolineato di odiare oltre modo bugie e tradimenti, ha infine rivelato che a teatro dovrà affrontare due sfide: il suo personaggio e la commedia degli equivoci, un duo che rischia di innescare 'un meccanismo ad orologeria in cui non ci si può permettere di sbagliare neanche una battuta'.