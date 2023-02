I telespettatori più attenti della soap Il Paradiso delle Signore avranno certamente notato che Palma e Francesco, giunti a Milano come un fulmine a ciel sereno, non la raccontano giusta. La signora Rizzo non è in buoni rapporti con gli Amato, visto che i suoi fratelli costrinsero Giuseppe a fuggire. Tuttavia, questo passato ancora molto fumoso non è ben chiaro e Salvatore lo sa bene, visto che sta tenendo gli occhi aperti sia sulla mamma che sul figlio. Negli episodi de Il Paradiso Palma non convince e sembra nascondere qualcosa di molto serio sugli anni che la videro vicino alla famiglia degli Amato, forse troppo.

A dare le dovute spiegazioni potrebbe essere Agnese, che è in procinto di tornare a Milano, come ha confermato l'amatissima attrice che le dona il volto, Antonella Attili.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Agnese torna a Milano e iniziano i guai

Ormai è certo che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Agnese torna riabbraccia Armando che diventa nonno dopo la nascita del bambino di Tina, che ha condiviso con la madre una gravidanza difficile. Ovviamente 'nonno' tra virgolette, dato che il buon Ferraris considera i figli di Agnese come fossero suoi. L'unica cosa che sappiamo è che il bimbo è in buona salute e che tutto è andato per il meglio. Tuttavia, circola ancora l'indiscrezione che Agnese possa spiazzare Vittorio comunicandogli che il bambino è suo e non di Sandro.

Il ritorno della signora Amato porterà gioia a Salvatore e Armando e a tutti coloro che le vogliono bene, ma non sarà così lineare. A casa sua ci sono infatti Palma e Francesco, con i quali non sono mancati i dissapori nel passato. Ci si chiede che cosa sia veramente successo in quegli anni bui, quando Giuseppe fu costretto a scappare per colpa dei fratelli Rizzo.

Che cosa nasconde Palma e come finirà con Agnese?

Sembra molto strano che Palma e Francesco siano giunti a Milano molto tempo dopo quanto successo al Vajont. Hanno perso tutto, casa compresa. Ma cosa hanno fatto in questo tempo e come mai Palma ha proposto nelle passate puntate del Paradiso delle Signore di vivere tutti insieme a casa Amato?

Agnese non prenderà affatto bene la presenza di Palma, per ciò che è successo in passato, un passato che ancora non conosciamo ma che sarà molto probabilmente proprio Agnese a raccontare. Verranno così fuori retroscena legati alla fuga di Giuseppe e ai fratelli Rizzo che potrebbero cambiare completamente il corso degli eventi. Senza dubbio, altri segreti custoditi nella memoria di queste due famiglie saranno portati alla luce. Non resta dunque che aspettare le nuove anticipazioni della soap per conoscere il misterioso passato di Palma e della famiglia Rizzo.