Da diverse settimane si vociferava di un flirt tra Cricca e Isobel all'interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, nell'ultimo daytime, c'è stata la conferma. Un video ha mostrato infatti un bacio tra i due allievi. Sembra ormai chiaro che sia nata una nuova coppia. I fan del programma però, si chiedono per quale motivo non si sia ancora parlato di questa storia d'amore.

Scatta il bacio tra Isobel e Cricca ad Amici

Da settimane, i fan più attenti di Amici avevano notato dei movimenti sospetti tra Cricca e Isobel. Soprattutto dopo il ritorno nel programma del cantante a seguito del famoso Capodanno gate.

Ebbene, nel daytime andato in onda nel pomeriggio del 7 febbraio, è stato trasmesso un video in cui si vedono appunto Isobel e Cricca scambiarsi in bacio. In realtà il filmato in questione parlava del litigio tra Maddalena e Paky, ma il frame del bacio non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Sono bastati pochi secondi per far esultare i fan di questa coppia. Immediatamente, il frame ha fatto il giro del web.

Cricca e Isobel stanno insieme: il pubblico vuole saperne di più

Il pubblico di Amici sperava forse che il programma si concentrasse di più su questa nuova coppia nata tra le mura della Casetta. Invece, quasi tutto il daytime è stato incentrato sul litigio tra Maddalena e Paky. Per chi non avesse seguito la puntata, ricordiamo che il ballerino ha sparlato alle spalle di Maddalena, facendola passare come una persona 'che ci prova con tutti'.

Parole che hanno ferito la ballerina che non ha trattenuto le lacrime. É quindi andato in onda un confronto tra i due, con Paky che ha chiesto scusa a Maddalena. Detto questo, a molti telespettatori, non è piaciuto il fatto che ci si sia dilungati su questo confronto senza affrontare il tema di cosa stia nascendo tra Cricca e Isobel.

I fan: 'Come mai ancora non hanno parlato della storia tra Cricca e Isobel?'

In effetti, già da settimane, i telespettatori si stavano domandando quando sarebbero stati mostrati i filmati della neo coppia. A molti appare strano il fatto che la storia tra Isobel e Cricca stia passando quasi inosservata, visto che per altre coppie nate in questa edizione sono stati condivisi più e più filmati al riguardo.

Nel caso di Cricca e Isobel non è accaduto.

Almeno sino a questo momento. Solo un frame che li ha fatti uscire allo scoperto: "Ma come mai ancora non hanno parlato della storia tra Cricca e Isobel e con gli altri l’hanno fatto ancora prima di nascere la coppia? Strano" ha postato al riguardo un utente sui social. Forse Maria De Filippi porrà rimedio a questa anomalia nella prossima registrazione del pomeridiano di Amici.