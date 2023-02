Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, ha di recente fatto coming out a Verissimo da Silvia Toffanin: il parrucchiere dei vip si è dunque 'servito' di un famoso 'palcoscenico' per rivelare la propria omosessualità, lo stesso utilizzato in una delle scorse puntate da Barbara D'Urso che ha rivelato di essere diventata nonna.

Di recente Federico Fashion Style è stato ospite anche di Peppy Night su Canale 21, la trasmissione condotta da Peppe Iodice, dove ha fatto il punto della situazione sui rapporti con la sua ex, Letizia Porcu, e sull'ospitata stessa a Verissimo confermando di aver percepito un compenso: "Ovviamente non sono andato a gratis, ma è un budget veramente minimo, che però non dico quant'è".

Letizia Porcu gli ha chiesto 10 mila euro di mantenimento?

La separazione tra Federico Lauri e la sua ex compagna Letizia Porcu non è priva di strascichi. Se in un primo momento sembrava che i due fossero rimasti in ottimi rapporti, ora emergono nuovi dettagli. A svelarli è stato lo stesso parrucchiere dei vip che nel corso del Peppy Night ha parlato della cifra da capogiro che la sua ex gli avrebbe domandato per il mantenimento della loro figlia Sophie Maelle. Parlando del suo coming out, Lauri si è ad un certo punto rivolto alla moglie del conduttore Peppe Iodice alla quale, alludendo a una potenziale separazione, ha consigliato: “Però non gli chiedere 10 mila euro al mese pure tu, eh?”.

Peppe Iodice ha prontamente colto la palla al balzo: "Perché, ti ha chiesto 10 mila euro al mese?" Il parrucchiere dei vip ha replicato: "Eh certo, si crede Ilary Blasi.

Infatti volevo che mi invitassi tutte le settimane, così guadagno".

Il parrucchiere dei vip e il coming out fatto proprio adesso: 'Era giusto dirlo'

In trasmissione, Federico Fashion Syle è ritornato dunque sul proprio coming out ed in particolare sulla scelta di farlo adesso. Il parrucchiere ha dichiarato che in questa fase della sua vita era giusto dirlo aggiungendo che non se la sentiva di prendere in giro le persone.

Noto per la sua trasmissione su Real Time, "Il salone delle meraviglie", Federico Fashion Style ha anche confessato di non averlo detto prima desideroso di preservare sua figlia: "Io e la mia ex eravamo innamorati. Poi, è finito l'amore".

Il parrucchiere ha concluso dichiarando di aver voluto parlare in maniera diretta sia perchè non c'era nulla di male sia per evitare che che sua figlia, di soli 6 anni, lo potesse scoprire da altre fonti.