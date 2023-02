Mancano pochi giorni ad una nuova registrazione di U&D: il blogger Lorenzo Pugnaloni ha svelato che il cast si ritroverà in studio sabato 11 febbraio, giorno in cui potrebbero accadere molte cose interessanti. Si vocifera che nella prossima puntata del dating-show potrebbe essere presentato un nuovo tronista, un ragazzo non famoso che prenderebbe il posto di Federico Nicotera. Il percorso del romano nel Trono Classico, infatti, è in bilico dopo che Carola ha abbandonato il programma "per protesta" (non è stata portata in esterna).

Le indiscrezioni sul futuro di U&D

Le anticipazioni di U&D del 4 febbraio parlavano ancora di un'indecisione da parte dei tronisti Federico e Lavinia: i due non hanno scelto, anzi Nicotera ha rischiato di perdere Carola. La corteggiatrice non si è presentata all'ultima registrazione e il romano, scoperto il tutto, ha annunciato che l'avrebbe cercata quella stessa sera per convincerla a ritornare per portare a termine il percorso iniziato a settembre.

Un rumor che sta circolando in rete oggi, martedì 7 febbraio, sostiene che il protagonista del Trono Classico potrebbe essere vicinissimo alla sua decisione finale. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha usato Instagram per far sapere che nella puntata che sarà registrata sabato prossimo potrebbe essere presentato un nuovo tronista: si parla di un giovane alla prima esperienza in tv, quindi di uno sconosciuto.

Si avvicina la scelta di Federico

Una riflessione che Pugnaloni ha fatto e che molti fan di U&D hanno condiviso, è che se sabato 11 febbraio Maria De Filippi presenterà un nuovo tronista è molto probabile che Federico farà la scelta.

Il finale di stagione del dating-show si avvicina (le ultime puntate andranno in onda tra fine maggio e inizio giugno), quindi i protagonisti del Trono Classico non hanno molto tempo per conoscere i corteggiatori e decidere con chi di loro fare coppia.

Chi inizia l'avventura sul trono dopo la pausa natalizia (è il caso di Nicole, per esempio), quindi, non ha a disposizione lo stesso tempo che hanno avuto i ragazzi che hanno esordito nel format a settembre. Il blogger, dunque, sostiene che a cercare l'amore a U&D da qui alla fine dell'edizione, dovrebbero essere al massimo tre persone.

Attualmente sulla poltrona rossa ci sono Lavinia, Federico e Nicole: se è vera l'indiscrezione sull'imminente arrivo di un ragazzo nel cast, ci sarebbero buone probabilità che uno dei "veterani" (Mauro o Nicotera) faccia la scelta nel corso della prossima registrazione.

Attesa per gli spoiler di U&D

Qualora la teoria dei fan di U&D fosse vera, vorrebbe dire che presto si scoprirà se la scelta di Federico ricadrà su Carola o su Alice. Il tronista che dovrebbe prendere il posto di Nicotera nella registrazione di sabato prossimo, non sarebbe un volto già noto al pubblico: dopo la manager Nicole, dunque, il Trono Classico starebbe per accogliere un altro "sconosciuto".

La curiosità degli spettatori del dating-show, dunque, aumenta giorno dopo giorno, ma solamente le anticipazioni che trapeleranno l'11 febbraio confermeranno o smentiranno ufficialmente i tanti rumor che stanno circolando ultimamente sul cast del Trono Classico.

Il nuovo tronista, però, potrebbe sostituire anche Lavinia: la romana sta cercando l'anima gemella da settembre e presto dovrà comunicare la sua preferenza tra Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Anche il parterre del Trono Over ha subito qualche cambiamento nell'ultimo periodo: Biagio Di Maro e Gloria Nicoletti, infatti, sono andati via (lui è stato invitato da Maria a non tornare, lei si è ritirata dopo la rottura definitiva con Riccardo Guarnieri).