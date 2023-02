Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful in programma dal 13 al 18 febbraio su Canale 5. Le trame dello sceneggiato americano segnalano che Katie Logan si rifiuterà di recarsi ad un appuntamento con Carter Walton. Sheila, invece, apparirà gelosa del rapporto tra Hope Logan e Deacon Sharpe.

Beautiful: anticipazioni puntate dal 13 al 18 febbraio

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 13 al 18 febbraio in prima visione tv, rivelano che Sheila e Deacon mangeranno cibo d'asporto in albergo in quanto esclusi dalla cena del Ringraziamento a Villa Forrester con i rispettivi figli.

Ridge e Brooke trascorreranno un momento romantico che sarà interrotto da quest'ultimo quando si metterà a parlare di Hope e suo padre. Anche Steffy e Liam si confronteranno sulla necessità di tenere l'ex detenuto fuori dalla loro vita.

Brooke apparirà combattuta quando suo marito chiederà a Deacon di andarsene. La donna, a questo punto, proverà a convincere Ridge della redenzione dell'ex detenuto. Per questo motivo, lo stilista deciderà di lasciare la stanza prima di dire qualcosa che possa ferire sua moglie.

Katie si rifiuta di andare a pranzo con Carter

Nelle puntate 13-18 febbraio di Beautiful Hope avrà un confronto con i suoi genitori. Carter, invece, apparirà dispiaciuto quando Katie si rifiuterà di andare a pranzo con lui in quanto deve risolvere alcuni problemi con Bill.

L'avvocato, a questo punto, sarà raggiunto al tavolo da Paris. In questo frangente, Carter confiderà alla sorella di Zoe di aver sempre sbagliato in amore, in quanto sceglie sempre donne non disponibili.

Liam, nel frattempo, chiederà scusa ad Hope per averla delusa e per non aver appoggiato la sua decisione di riavvicinarsi a Deacon.

Nonostante questo, Spencer rimarrà in silenzio quando lei lo pregherà di assecondare le sue scelte.

Sheila è gelosa del rapporto tra Deacon e Hope

Sheila inizierà ad essere gelosa della vicinanza sorta tra Deacon e Hope, in quanto vorrebbe anche lei un rapporto così con Finn. A tal proposito, il bel dottorino e Steffy avranno una discussione su Jack.

L'uomo, infatti, nutrirà ancora dei dubbi sulla lealtà del padre. Intanto a ''Il Giardino'', Paris darà utili consigli a Carter sulla sua vita sentimentale. In questo frangente, l'avvocato le dirà che aveva un appuntamento con Katie. Deacon apparirà in ansia quando Sheila gli proporrà un nuovo piano. Più tardi, la criminale si introdurrà in ospedale per vedere suo figlio: in questo frangente la donna racconterà a Finn perché gli ha nascosto la verità per tutto questo tempo. Steffy, intanto, ammetterà a Thomas di essere preoccupata per la presenza della suocera nella vita del marito. Infine Brooke accetterà la decisione di Hope di accogliere Deacon a casa.