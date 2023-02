Le nuove anticipazioni di Beautiful vedono Taylor Hayes in grande difficoltà e pronta a compiere un gesto che potrebbe avere conseguenze inaspettate e incredibili per il prosieguo della soap opera. Gli spoiler vedono infatti Taylor intenta a scrivere una lettera nella quale confessa un suo crimine del passato mai venuto alla luce e che, se venisse scoperto, la porterebbe direttamente in carcere. Come mai la mamma di Steffy ha deciso di liberarsi la coscienza dopo tanti anni e cosa succederà?

Beautiful anticipazioni Usa: Taylor pronta a confessare

Nel dettaglio, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Taylor sarà in grande difficoltà dopo che un retroscena sul suo passato tornerà a tormentarla. Sappiamo che anni fa, la mamma di Steffy ha commesso un crimine che non ha mai confessato e che è passato in sordina. Ci si chiede come mai, proprio ora, Hayes abbia deciso di vuotare il sacco. In uno stato emotivo devastante, Taylor prenderà carta e penna e inizierà a scrivere una lettera nella quale racconterà per filo e per segno ciò che fece anni addietro.

Beautiful episodi americani: Brooke allarmata per Taylor

Nelle puntate in onda ora in America, Steffy si sta accorgendo dell'improvviso cambiamento di sua madre, che ogni giorno sembra tormentata da qualcosa di molto grave e non riesce a trovare la lucidità necessaria per affrontare le giornate.

Non sapendo cosa sta realmente succedendo, Steffy si rivolgerà a Brooke, dicendole che Taylor si trova in uno stato preoccupante e da sola nella casa al mare, ignara di quello che potrebbe succedere.

Beautiful spoiler americani: Taylor è in pericolo

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful Brooke si allarmerà dopo il racconto inquietante di Steffy e, conoscendo bene la personalità fragile di Taylor, si precipiterà alla casa sulla spiaggia, ansiosa di scoprire che cosa le sta accadendo.

Nel frattempo, la bella Hayes continuerà imperterrita a voler confessare ciò che ha commesso anni fa, immaginando il resto della sua vita in carcere, conseguenza inevitabile delle sue azioni. Taylor potrebbe però non spedire la lettera alla polizia, usandola solamente come valvola di sfogo. Resta comunque un dubbio: se qualcuno trovasse il suo scritto, potrebbe usarla come ricatto per ottenere ciò che vuole e l'indiziata principale è Sheila che, ancora sotto mentite spoglie, sta facendo di tutto per distruggere la famiglia Forrester.

Dunque, quale migliore occasione di questa? Il crimine confessato da Taylor non è ancora noto, visto che non è stato palesato il contenuto della lettera. Gli affezionati della soap si ricorderanno però che sparò a Bill in un momento in cui non era lucida e, forse, è proprio questo il peso del quale vuole liberarsi. Per sapere cosa accadrà, nono resta che attendere i prossimi episodi, nei quali si capiranno le vere intenzioni di Taylor e le inevitabili conseguenze della sua confessione.