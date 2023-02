Il processo a Lello Valsano sarà ancora al centro delle vicende di Un posto al sole e nel corso degli episodi in onda dal 13 al 17 febbraio Viola, dopo aver testimoniato contro di lui, tornerà a casa e proverà un forte senso di impotenza. Nel frattempo Silvia riceverà una notizia che la getterà nello sconforto e inoltre si sentirà in colpa nei confronti di Giancarlo per i sentimenti che prova per Michele. Intanto Clara tornerà nel suo quartiere e si scontrerà con Eduardo Sabbiese.

Un posto al sole, spoiler 13-17 febbraio: Silvia riceve una notizia che la getta nello sconforto

Silvia, dopo gli ultimi avvenimenti che hanno creato non pochi problemi al Vulcano, sembrerà ritrovare un minimo di entusiasmo e proverà a rilanciare il locale con iniziative tutte nuove e diverse. Tuttavia la donna, come si evince dagli spoiler Un posto al sole riguardanti gli episodi in onda dal 13 al 17 febbraio, riceverà una notizia che la getterà nello sconforto più totale. Per sua fortuna in un momento così difficile ci sarà qualcuno pronto a dargli tutto il suo sostegno.

Nel frattempo Rossella si renderà conto di quanto sia difficile il carattere di Riccardo grazie a Ornella, mentre Cerruti si preparerà a mettere fine alla sua storia appena iniziata.

Manuela, invece, continuerà a stare molto male per via della distanza che Niko ha deciso di mettere tra loro e Micaela non sarà affatto di aiuto visto che riuscirà a farla litigare con Serena. Quest'ultima, tuttavia, la sera di San Valentino riceverà una sorpresa così bella da farle dimenticare tutto e risollevarle il morale.

Un posto al sole, trame 13-17 febbraio: Riccardo dimostra a Rossella di tenere a lei

Il rapporto tra Riccardo e Rossella sembrerà essere in piena crisi per via delle intemperanze sul lavoro dell'uomo. Tuttavia il medico troverà il modo di farsi perdonare dalla sua amata e per dimostrarle quanto tiene a lei farà di tutto per mitigare la tensione con Ornella.

Nel frattempo Michele sarà sempre più preso da Silvia ma lei, che darà l'impressione di ricambiare, si ritroverà a dover gestire l'ennesimo problema al Vulcano e il senso di colpa che prova nei confronti di Giancarlo.

A quel punto Graziani deciderà di allontanarsi da Michele per la paura che i sentimenti che credeva ormai spenti possano risvegliarsi. Poco dopo Raffaele e Viola si prepareranno a testimoniare contro Lello Valsano al processo. Tuttavia la piega che prenderà il dibattimento non sarà affatto scontata. Intanto Micaela sarà molto determinata a far sì che sua sorella Manuela dimentichi Niko una volta e per tutte e per riuscire nel suo intento metterà in atto un piano.

Viola si sente impotente e teme di aver involontariamente favorito Valsano

Negli episodi Un posto al sole della prossima settimana, Clara tornerà nel suo quartiere d'origine a causa di un imprevisto. La ragazza verrà meno al divieto che Alberto le aveva imposto la settimana prima. Qui la ragazza incontrerà un uomo di nome Eduardo Sabbiese, che interverrà per difenderla. Alberto, però, si scontrerà con lui e subito dopo cercherà di scoprire qualcosa di più su quest'uomo comparso dal nulla. Nel frattempo Viola, dopo aver deposto contro Valsano al processo, tornerà a casa, ma proverà un profondo senso di impotenza e anche disfatta.

La donna avrà paura che la sua deposizione, anziché favorire che il camorrista venga condannato per ciò che ha fatto, lo abbia in qualche modo favorito.

Infine Marina e Roberto saranno ormai in procinto di diventare moglie e marito ma lei, a causa di un piccolo incidente, proverà un senso di inquietudine e non si sentirà più tanto sicura di voler convolare a nozze con Ferri.