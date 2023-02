Can Yaman sarà nel cast de L'Isola dei famosi 2023? È questa la domanda che continuano a porsi i tantissimi fan del divo turco, curiosi di scoprire se prenderà parte o meno alla prossima edizione del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi.

A fare un po' di chiarezza, in attesa di notizie certe legate al coinvolgimento del divo turco, è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, sempre ben-informato sulle vicende professionali e sentimentali legate a Can Yaman.

Il divo turco Can Yaman sbarca nel cast dell'Isola dei famosi?

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni riportate dalla rivista "Di Più Tv", rivelano che Ilary Blasi starebbe facendo di tutto per cercare di avere Can Yaman nel cast della prossima edizione dell'Isola, la cui messa in onda è in programma da aprile in poi su Canale 5.

Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice voglia riuscire ad arruolare Can come nuovo inviato del reality show: in tal modo andrebbe a prendere il posto di Alvin, inviato delle ultime edizioni.

Tale indiscrezione ha subito mandato in tilt le tantissime fan italiane di Can, che sperano di poterlo vedere in questa nuova veste ma a, frenare un po' l'entusiasmo, ci ha pensato Alessandro Rosica.

'Non viene nemmeno per mezzo milione', il retroscena di Rosica su Can Yaman

Sul suo seguitissimo profilo social, Rosica ha smentito queste indiscrezioni legate a Can Yaman, lasciando intendere che difficilmente il divo turco sbarcherà in Honduras per il reality show di Canale 5.

"Ilary aspetta e spera", ha scritto Rosica commentando le indiscrezioni che vedrebbero Blasi impegnata nel cercare di arruolare Can nel cast dell'Isola.

"Can non viene nemmeno se gli dai mezzo milione", ha proseguito ancora Alessandro Rosica che ha così smentito i retroscena di queste ore.

In attesa di scoprire se ci saranno delle dichiarazioni ufficiali da parte dello stesso attore turco oppure dalla produzione dell'Isola dei famosi stessa, emergono le prime indiscrezioni anche sui concorrenti che dovrebbero mettersi in gioco quest'anno.

Chi sono i primi concorrenti in lizza per l'Isola dei famosi 2023 su Canale 5

Le ultimissime news rivelano che, in trattativa per entrare a far parte del cast di naufraghi di quest'anno, ci sarebbe anche una coppia di sorelle ben note al pubblico di Uomini e donne.

Trattasi di Elga e Serena Enardu, entrambe ex troniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in passato viste anche nel cast del Grande Fratello Vip.

In lizza ci sarebbe anche Pamela Camassa nota al grande pubblico per la sua storia d'amore con Filippo Bisciglia, padrone di casa del reality show Mediaset, Temptation Island.