Proseguono incessanti gli appuntamenti su Rai 3 con Un posto al sole. L’amata fiction non smette di sorprendere i telespettatori con tutti i suoi intrighi. Le anticipazioni delle puntate di Upas in onda dal 27 febbraio al 3 marzo, svelano che giungerà al termine il processo Valsano. In attesa della sentenza, Niko sarà molto agitato per l’esito perché teme che Susanna non abbia la giustizia che merita.

Situazione molto difficile per Silvia, che continuerà a cimentarsi con grossi problemi economici al Vulcano. La donna, inoltre, continuerà a litigare con Giancarlo.

Trame Un posto al sole al 3 marzo: Luca potrebbe tornare a essere primario

La situazione al Vulcano sarà sempre più difficile da gestire per Silvia. La tensione sarà palpabile e la donna avrà momenti di scontro con Giancarlo. Quest’ultimo non si sarà dimostrato per nulla affidabile, per cui Silvia rifiuterà l’aiuto economico da lui offerto. La donna preferirà rivolgersi a un’altra persona, sulla quale saprà di poter contare veramente, a differenza di Giancarlo.

Luca tornerà a Napoli per motivi ignoti. La sua presenza turberà la tranquillità di Giulia. Nella donna riaffioreranno infatti vecchi ricordi del passato. Parlando con Michele, Luca confesserà che forse potrebbe tornare a essere primario dell’ospedale.

Il medico esprimerà tutti suoi dubbi riguardo alla questione. Un fortuito incontro, però, potrebbe estirpare tutte le perplessità di Luca.

A Napoli faranno ritorno Marina e Roberto. I due si ritroveranno costretti a dover guardare in faccia la realtà e a fare i conti con i loro problemi di coppia. Viola e Niko si preparano per l’atto finale del processo a Lello Valsano, il cui esito sarà ancora incerto.

Spoiler Un posto al sole, nuovi appuntamenti: Otello litiga con Teresa

In un clima di tensione sempre più forte tra Silvia e Giancarlo, Otello cercherà di rassicurare la nuora. Il marito di Teresa inoltre, inviterà a cena Crovi. Tra Otello e Teresa ci sarà una forte discussione.

Cerruti si ritroverà ancora una volta a dover fare i conti con i suoi sentimenti verso Castrese.

Alberto sarà sempre più determinato nel voler fare un salto di qualità sul lavoro. Per questo motivo, l’uomo proseguirà nella ricerca di un nuovo studio dove stabilirsi. Purtroppo però, la sua decisione non troverà l’appoggio di Niko. Quest’ultimo sembrerà infatti essere di un pensiero ben diverso da quello di Alberto.

Dopo un periodo di forte stress, Manuela deciderà di riprendere in mano la sua vita. Al Vulcano si dovrà tenere un pranzo di famiglia. Michele sembrerà essere molto scettico nel parteciparvi. Luca cercherà di far cambiare idea a Michele.