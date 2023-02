L'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 torna in onda il 14 e 16 febbraio 2023 con la messa in onda della quinta e sesta puntata in prima visione assoluta.

Dopo la sospensione del 9 febbraio per lasciare spazio al Festival di Sanremo, la fiction tornerà in onda con un doppio appuntamento settimanale.

I colpi di scena non mancheranno, come quello che vedrà protagoniste Azzurra e Suor Teresa, che saranno protagoniste di un avvicinamento.

Azzurra e Suor Teresa si avvicinano: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 14 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in programma il 14 febbraio su Rai 1 rivelano che Azzurra e Suor Teresa si ritroveranno ad affrontare la loro missione su Elia che, alla fine, si rivelerà inconcludente.

Eppure, nonostante questo, tale situazione le porterà ad avvicinarsi: Azzurra si lascerà andare e rivelerà alcuni aspetti inediti del suo passato, tanto che la Madre Superiora inizierà a guardarla con occhi diversi.

Intanto Emiliano inizierà ad avere molti dubbi sulla sua vita e Sarà si sentirà in colpa: la ragazza, infatti, sa di essere stata lei a metterlo in crisi.

Il ritorno di Suor Costanza: anticipazioni Che Dio ci aiuti 14 e 16 febbraio

Spazio anche al ritorno di Suor Costanza: dopo un periodo di assenza tornerà nel convento ma finirà per creare solo guai.

Emiliano, invece, si ritroverà a fare i conti con una richiesta particolare di Elia. In vista di una gara di braccio di ferro tra padri e figli, organizzata a scuola, il bambino chiederà al personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon di partecipare con lui.

In un primo momento, Emiliano, non sarà molto convinto ma, dopo un confronto con Sara, cambierà idea e si lascerà andare.

Giovedì 16 febbraio, invece, andrà in onda la sesta puntata della fiction: Suor Costanza si ritroverà a fare i conti con un verdetto inaspettato da parte dei medici.

Azzurra prova a far mettere insieme Emiliano e Sara: anticipazioni Che Dio ci aiuti del 16 febbraio

La suora interpretata da Valeria Fabrizi scoprirà che dovrà sottoporsi ad un intervento e sarà a dir poco terrorizzata: al suo fianco, però, ci sarà Azzurra, che la spronerà a non arrendersi.

E poi ancora le anticipazioni della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda giovedì 16 febbraio in tv, rivelano che Azzurra cercherà in tutti i modi di far mettere insieme Sara ed Emiliano.

Secondo la novizia, i due potrebbero essere una coppia perfetta per il piccolo Elia e, questa volta, anche Suor Teresa sarà dalla sua parte.

Tuttavia, prima di dare il suo "ok" finale, la suora deciderà di mettere alla prova Sara per capire se può essere davvero una brava mamma per Elia.