Da giovedì 27 febbraio inizia su Rai 1 l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction che vede tra i protagonisti Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra ed Elena Sofia Ricci in quelli di Suor Angela.

La serie, prodotta da Lux Vide, sarà trasmessa per dieci prime serate ogni giovedì, per un totale di 20 episodi: nei primi due in onda stasera, Suor Azzurra si ritroverà a gestire la Casa del Sorriso, una casa famiglia che ha sede a Roma, laddove farà la conoscenza di Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), il direttore. Il rapporto con lui e i suoi due figli sarà molto complesso per lei da gestire.

Che Dio ci aiuti 8, la trama dei primi due episodi

Il primo episodio ha come titolo Un nuovo inizio. Suor Azzurra (Francesca Chillemi) sarà chiamata a gestire la Casa del Sorriso, un luogo dove vengono accolti ragazzi e ragazze con storie difficili.

Arrivata nella casa famiglia, farà la conoscenza del direttore, Lorenzo Riva, dei suoi due figli Pietro e Giulia e delle ospiti Olly e Cristina. Lorenzo apparirà molto restio ad accettare il suo aiuto e per Suor Azzurra non sarà semplice mostrare le proprie qualità.

Il secondo episodio ha invece come titolo Libero Arbitrio. Suor Azzurra si troverà in grande difficoltà nella convivenza con Lorenzo, le figlie e le ospiti della Casa del Sorriso. La suora tenterà di inserire alcune regole che possano rendere più proficua la convivenza per tutti cercando anche di coinvolgere Lorenzo nel caso di Alisia, una giovane vittima del fidanzato violento, Sandrino.

Francesca Chillemi: 'Che Dio Ci Aiuti tratta sempre problemi attuali'

La settima stagione era terminata con Suor Azzurra che dopo aver preso i voti inizia la sua nuova vita da consacrata presso il Convento degli Angeli Custodi. Inaspettatamente e all'improvviso riceve però una telefonata che la invita a recarsi a Roma per gestire una casa famiglia e supportarne il direttore.

A convocarla nella nuova struttura Suor Angela.

Sarà da questo punto che riprenderanno le trame di un'ottava stagione che si preannuncia densa e ricca di momenti toccanti, come preannunciato da Francesca Chillemi che nella serie interpreta Azzurra: "Che Dio ci aiuti tratta sempre problemi attuali e quello che stiamo vivendo in questo momento - ha dichiarato in un'intervista a FqMagazine - È ovvio che nella vita reale è tutto amplificato all’ennesima potenza.

Qui alcuni casi, come ad esempio la Casa famiglia con le ragazze in difficoltà, sono riportati in un modo più delicato e anche in maniera più ‘ristretta’, perché per ogni storia che noi rappresentiamo ci vorrebbero non una puntata, ma diverse puntate. Quello che cerchiamo di fare è analizzare tutte le sfaccettature, la parte psicologica dei personaggi, quello che si vive veramente".

"Lorenzo è un uomo che, anche se non viene mai detto, probabilmente non ha fede, o quantomeno non la mette nello spettro delle sue possibilità - gli ha fatto eco Giovanni Scifoni che interpreta Lorenzo Riva -, Azzurra invece ha una fede incrollabile. Personalmente io sono credente, se per credente si intende credere che c’è un Dio che ti ama e che ti guarda e ti pensa, quello sì, ci credo. Per me Dio è questione proprio di vita o di morte".