Sermin è ancora una volta protagonista delle anticipazioni di Terra Amara. La donna non solo dovrà subire l'umiliazione di essere allontanata dal circolo di Adana dopo essere stata aggredita dalla Naciye, la moglie tradita di Hatip Tellidere, ma dovrà anche accettare il fatto di non essere stata al matrimonio dell'amata figlia Betul. Come rivelano gli spoiler provenienti dalla Turchia, la nipote di Hunkar andrà su tutte le furie e si scaglierà contro Sabahattin, il quale invece avrà modo di prendere parte alle nozze della figlia in Francia.

Sabahattin apprende di essere un uomo 'libero'

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Sermin. Seguendo la trama della soap turca, Sabahattin scoprirà che Sermin è stata arrestata per adulterio, e con grande vergogna deciderà di nascondersi da tutto e tutti, compresa il pubblico ministero Julide, per cui inizierà a provare un forte interesse. Ben presto per il medico ci saranno buone notizie in arrivo. In seguito all'adulterio da parte di Sermin, il tribunale notificherà il divorzio tra la donna e Sabahattin, il quale non potrà essere informato immediatamente della cosa da Mujgan visto che si nasconderà da tutti gli amici.

Al suo rientro in paese, Sabahattin scoprirà di essere un uomo libero, ma dovrà fare ancora una volta i conti con il brutto carattere della ormai ex moglie.

Fusun consegnerà all'amica un invito di matrimonio proveniente dalla figlia Betul, giunto tempo prima. Fusun dirà che prima di allora non sapeva dove si trovasse e per questo le era stato impossibile consegnarlo. Sermin leggerà che la cerimonia si è svolta un mese prima, per cui si renderà conto di non aver potuto prendere parte al matrimonio della figlia con il francese Pier.

Su tutte le furie, la nipote di Hunkar andrà a casa del medico per avere delle spiegazioni.

Sermin su tutte le furie con il suo ex marito

Giunta a casa di Sabahattin, Sermin vedrà una scatola di un negozio francese contenente un foulard per Julide e capirà che, contrariamente a lei, il dottore è stato al matrimonio. Per questo la donna chiederà il motivo per cui non è stata informata, ma Sabahattin specificherà che non rinuncerà alla figlia come lei ha sempre voluto e la rassicurerà dicendole che Pier sarà un buon marito per la loro primogenita.

Sermin si rassegnerà al fatto di essere ormai una donna divorziata e lascerà Sabahattin finalmente libero di vivere la sua relazione con il pubblico ministero Julide? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, ma è già chiaro che Sermin non avrà alcuna intenzione di mettersi da parte.