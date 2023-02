Nikita Pelizon è finita al centro di una polemica: sui social è spuntato un video dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 in cui, nell'ottobre 2020, faceva delle riflessioni sulla pandemia da Covid-19. Nel video finito al centro delle polemiche, la modella triestina ha sostenuto che il coronavirus ha anche avuto dei rispetti positivi sulla vita delle persone.

Che cos'è accaduto?

Il video che sta girando sui social risale ad ottobre 2020, quando l'Italia si trovava ad affrontare la seconda ondata del virus. Sul canale Youtube "Nikita Uragano" il titolo della clip è "Covid: verità o menzogna?".

All'interno del video, la modella triestina indossa una felpa con scritto "concediti di essere felice". Per quanto riguarda le dichiarazioni che stanno indignando moltissimi telespettatori del Grande Fratello Vip 7, si sente Nikita Pelizon affermare: "Il Covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniera fulminante". Inoltre, si sente l'estratto di una conversazione fra Nikita e la sorella, in cui quest'ultima la mette al corrente che probabilmente a causa di un nuovo lockdown le prenotazioni per treni e aerei sono state cancellate. Nella seconda parte della clip, si sente Pelizon fare delle riflessioni personali sulla pandemia: "Molti sono asintomatici, altri sono stati malissimo, ma molti hanno solo avuto una febbre leggera".

La modella ha sostenuto che in un certo senso il coronavirus ha anche avuto dei rispetti positivi sulle vite di molte persone: "Ci sta semplicemente insegnando che dobbiamo essere più uniti come umani". Infine, Nikita si è domandata se la vita può essere eterna e perché la gente si rifiuta al pensiero che qualcuno possa morire.

una che dice che il covid è “anche gentile perché non se la prende coi bambini” e “perché non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante” per non parlare poi di tutto il resto del discorso non dovrebbe nemmeno stare in televisione. pic.twitter.com/bs7QgJZTqZ — Ⅎ🪁- ᴍᴀʀᴇ ғᴜᴏʀɪ ᴇʀᴀ (@Karmaaisabitchx) February 21, 2023

La reazione di alcuni utenti

Ovviamente, il video comparso sul canale Youtube di Nikita Pelizon sta indignando alcuni telespettatori del reality show.

Un utente ha affermato: "Questo è quello che professava Nikita in tempo di Covid, quando la gente moriva (compreso mio padre)". Un altro utente ha sostenuto che ognuno affronta la vita come meglio crede. Un altro utente invece ha commentato: "È giusto conoscere a 360 gradi le persone che sosteniamo all'interno di un programma". A detta di un altro utente, invece, non è giusto tirare fuori vecchi video dei concorrenti, poiché tutti hanno degli scheletri nell'armadio.

Tra i vari utenti c'è anche chi ha chiesto provvedimenti nei confronti della modella triestina, ma su questo punto è impossibile che il Grande Fratello intervenga: in passato, nella casa di Cinecittà anche Edoardo Donnamaria aveva fatto delle riflessioni in cui sminuiva la pandemia da Covid.