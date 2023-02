Come finisce Fiori sopra l'inferno su Rai 1? Cosa succederà nel gran finale della serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci?

I colpi di scena non mancheranno nel corso della puntata conclusiva di questa prima stagione in programma lunedì 27 febbraio, dove a tenere banco sarà la scoperta di una serie di segreti oscuri che lasceranno senza parole la protagonista Teresa Battaglia.

Teresa indaga su un bambino scomparso: come finisce Fiori sopra l'inferno su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni sul gran finale della fiction rivelano che Teresa si ritroverà a dover far luce su un nuovo caso che si preannuncia particolarmente spinoso e intricato.

Questa volta la donna dovrà indagare sulla sparizione del tutto misteriosa di un bambino, di cui si perderanno le tracce.

Teresa si metterà subito all'opera per cercare di risolvere questo caso e far sì che il bambino possa tornare dalla sua mamma. Fondamentale, per lei, sarà un'intuizione che riceverà dopo aver parlato con Luca.

Teresa scopre dei segreti oscuri: come finisce Fiori sopra l'inferno su Rai 1

La donna, infatti, sospetterà che il bambino possa essere scappato per rifugiarsi allo stavolo e così deciderà di recarsi subito sul posto.

Arrivata sul posto, Teresa troverà questo bambino seduto vicino a un cadavere: una scena spiazzante per la donna, la quale farà subito analizzare quei resti per scoprire l'identità della persona morta.

E, quello che verrà fuori non lascerà affatto indifferente Teresa: le anticipazioni su come finisce Fiori sopra l'inferno, rivelano che la scoperta dell'identità della vittima scatenerà una nuova serie di eventi.

Teresa e la sua squadra, per la prima volta, si ritroveranno a dover fare i conti con dei segreti oscuri che sono stati celati e taciuti per ben 40 anni.

Quali saranno le conseguenze di questi clamorosi segreti?

Dopo Fiori sopra l'inferno arriva Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale

Si conclude così il primo capitolo della fiction con Elena Sofia Ricci e, in attesa che la Rai si esponga su una possibile seconda stagione di questa fiction che è stata ampiamente premiata dal pubblico, dalla prossima settimana ci sarà il ritorno di un'altra serie poliziesca amatissima dagli spettatori della rete.

Trattasi de Il Commissario Ricciardi 2, con protagonista Lino Guanciale, la cui messa in onda è in programma a partire da lunedì 6 marzo in prima visione assoluta.

Un ritorno molto atteso dal pubblico e dagli spettatori dato che, inizialmente, la messa in onda della fiction con Guanciale era prevista a partire dal mese di febbraio, ma si è scelto di posticiparla per lasciare spazio al debutto della serie con Elena Sofia Ricci, che non ha affatto deluso le aspettative dal punto di vista degli ascolti.