Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily nata da un'idea di Wayne Doyle, per ciò che riguarda gli episodi che saranno trasmessi lunedì 6 e martedì 7 marzo, raccontano che Otello Testa si dirigerà prontamente a Indica per sincerarsi delle condizioni di salute della moglie Teresa Diacono, la quale avrà un infarto. Tale notizia spingerà anche Michele Saviani e Silvia Graziani a correre a Indica, nel frattempo il dottor Luca De Santis chiederà a Giulia Poggi di incontrarsi da soli.

Teresa passerà a miglior vita e la tragica notizia scuoterà gli animi degli abitanti di Palazzo Palladini. Franco Boschi sarà di ritorno dalla Nuova Zelanda e troverà la figlia Bianca parecchio in pena per la morte della signora Diacono. Speranza Altieri, in ultimo, andrà su tutte le furie per l'ennesima intromissione di Micaela Cirillo nella vita di Samuel Piccirillo.

La preoccupante notizia metterà in allarme sia il marito Otello che Silvia e Michele, così tutti e tre non perderanno tempo per recarsi a Indica per sincerarsi delle condizioni di salute della donna.

Le trame della soap opera italiana di Rai 3, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda lunedì 6 e martedì 7 marzo, anticipano che il dottor De Santis sarà in procinto di lasciare nuovamente il capoluogo partenopeo, ma prima di andarsene chiederà a Giulia di incontrarsi da soli. La signora Poggi accetterà l'invito del medico?

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito agli episodi che saranno trasmessi lunedì 6 e martedì 7 marzo, riportano che Otello sarà l'unico a non essere ancora messo al corrente della dipartita della moglie Teresa.

Franco, intanto, farà ritorno a Napoli dalla Nuova Zelanda e troverà la piccola Bianca triste a causa della morte di Teresa.

Micaela, successivamente, non vorrà affatto arrendersi con Samuel. La gemella Cirillo deciderà di interferire per l'ennesima volta nella vita del giovane Piccirillo e ciò farà andare su tutte le furie Speranza.