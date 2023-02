Diletta Leotta potrebbe essere in dolce attesa del suo primo figlio. La notizia è esplosa, in queste ore, su web e social e sarebbe stata confermata anche da persone vicine alla conduttrice, suoi collaboratori. Diletta, da alcuni mesi, ha ritrovato l'amore accanto al portiere del Newcastle Loris Karius, dopo essere arrivata ad un passo dalle nozze con l'attore turco Can Yaman. Diletta e Loris sono fidanzati dallo scorso ottobre e potrebbero diventare genitori questa estate. Ovviamente occorre precisare che si tratta di una mera indiscrezione che ancora non ha trovato alcuna conferma da parte dei diretti interessati

Diletta Leotta diventerà presto mamma?

A lanciare la notizia della presunta gravidanza è stato nelle scorse Thepipol_gossip che sulla sua pagina Instagram ha scritto, tra le altre cose, che Diletta Leotta da quando è felicemente fidanzata con Loris Karius non ha mai avuto timore di mostrarsi in pubblico e di mostrare agli occhi degli altri il suo amore per il portiere.

Si legge ancora che i due dopo aver conosciuto le rispettive famiglie, aver festeggiato insieme in Sicilia l'arrivo del 2023 e condiviso per mesi la stessa casa potrebbero gioire per questa splendida notizia: "Presto diventeranno genitori". Come detto prima, conferme ufficiali, non sono arrivate e occorre dunque attendere ulteriori indizi a conferma di queste voci.

La conduttrice ha ritrovato l'amore dopo la delusione con Kan Yaman

Diletta Leotta e Loris Karius vivono la loro storia d'amore separati. Lei, infatti, per lavoro abita a Milano, mentre lui si trova a Londra dove gioca la squadra di cui fa parte. E' stata la stessa conduttrice di Dazn a consigliare al suo ragazzo di restare a giocare in Inghilterra perché la Premier League è un campionato molto più ricco.

Ora, un figlio che potrebbe forse sconvolgere i piani e costringere uno dei due a trasferirsi.

Tornando ai rumors sulla gravidanza, tutto sarebbe nato da alcuni scatti postati dalla stessa Diletta Leotta sul suo profilo Tik Tok. La donna, in Liguria per seguire con la sua radio il Festival di Sanremo che ha visto trionfare Marco Mengoni, ha infatti voluto mostrare via social i propri outfits.

La conduttrice si è immortalata alla finestra con un completo color carne che le fascia il seno con crop top e le sottolinea il vitino e i fianchi con una longuette. Agli occhi attenti degli utenti e dei suoi fan non è sfuggito un profilo più accentuato del solito. Che sia un pancino?